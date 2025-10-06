مأساة إنسانية في صنعاء.. الحوثيون يعتقلون طفلاً ويقتلون والده أثناء سعيه للإفراج عنه خمس سنوات من الاعتقال تنتهي بفاجعة الحكومة اليمنية تؤكد عدم ارتباط هجمات الحوثيين بنصرة غزة وتكشف كيف سيكون وضع مليشيات إيران بعد انتهاء الحرب في القطاع دعوة أمنية على خلفية تقرير تلفزيوني… مراسلو ثلاث قنوات فضائية يمنية ينددون بتقييد حرية الصحافة في سيئون.. عاجل الزينبيات في مهمة قذرة: اختطاف مسؤول أممي بعد اقتحام منزله بصنعاء المحافظات المتوقع أن تشهد أمطار متفرقة يوم غدٍ قصة يمنية يهودية تخلت عن جنسيتها الإسرائيلية تضامنًا مع غزة اكتشاف ثوري يفكّ شيفرة الشحن السريع للبطاريات الطريق إلى التحول الكبير.. باكستان والصين تطلقان المرحلة الثانية من الممر الاقتصادي العملاق تفاصيل صادمة ..كيف تحول الذكاء الاصطناعي إلى عميل لصالح القراصنة هل اللسان الأبيض علامة على مرض خطير ..تفاصيل
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء واسعة من اليمن يوم غدٍ الثلاثاء 7 أكتوبر.
ووفقًا للنشرة الجوية الصادرة عن الأرصاد، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات (تعز، الضالع، إب، ريمة، المحويت).
وأشار المركز إلى احتمالية هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانًا على أجزاء من محافظات (لحج، أبين، حجة، ذمار)، وعلى أجزاء من سهل تهامة، وأجزاء من السواحل الشرقية، وأرخبيل سقطرى.
وحذر الأرصاد المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء هطول الأمطار.
ونبه الأرصاد من تدني الرؤية الأفقية في الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب كثافة السحب المنخفضة وتشكّل الضباب.
وتوقع المركز رياحًا معتدلة إلى نشطة حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن وشرق مياهنا الإقليمية، تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.
وحذر الأرصاد مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن وشرق مياهنا الإقليمية.
وبخصوص الطقس في المناطق الصحراوية، توقع المركز أجواء صحوة إلى غائمة جزئيًا، ورياحًا نشطة تعمل على إثارة الأتربة والرمال.