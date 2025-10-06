المحافظات المتوقع أن تشهد أمطار متفرقة يوم غدٍ

الإثنين 06 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء واسعة من اليمن يوم غدٍ الثلاثاء 7 أكتوبر.

ووفقًا للنشرة الجوية الصادرة عن الأرصاد، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات (تعز، الضالع، إب، ريمة، المحويت).

وأشار المركز إلى احتمالية هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانًا على أجزاء من محافظات (لحج، أبين، حجة، ذمار)، وعلى أجزاء من سهل تهامة، وأجزاء من السواحل الشرقية، وأرخبيل سقطرى.

وحذر الأرصاد المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء هطول الأمطار.

ونبه الأرصاد من تدني الرؤية الأفقية في الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب كثافة السحب المنخفضة وتشكّل الضباب.

وتوقع المركز رياحًا معتدلة إلى نشطة حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن وشرق مياهنا الإقليمية، تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر الأرصاد مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن وشرق مياهنا الإقليمية.

وبخصوص الطقس في المناطق الصحراوية، توقع المركز أجواء صحوة إلى غائمة جزئيًا، ورياحًا نشطة تعمل على إثارة الأتربة والرمال.