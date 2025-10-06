اكتشاف ثوري يفكّ شيفرة الشحن السريع للبطاريات الطريق إلى التحول الكبير.. باكستان والصين تطلقان المرحلة الثانية من الممر الاقتصادي العملاق تفاصيل صادمة ..كيف تحول الذكاء الاصطناعي إلى عميل لصالح القراصنة هل اللسان الأبيض علامة على مرض خطير ..تفاصيل انتفاخ البطن الصباحي- إليك 4 مشروبات نهمة وضروريث تحميك منه الذهب إلى قمة تاريخية عند 3945 دولاراً للأوقية.. واقتصادات آسيا تتسارع تصعيد خطير شرق حلب... نار الاشتباكات تشتعل بين الجيش و«قسد» والطائرات تدخل على الخط! القوات اليمنية تُفشل تهريب شحنة تجسس ومسيرات للحوثيين قبالة سواحل لحج السعودية تكشف عن التأشيرات التي تؤهل صاحبها لأداء العمرة اتهامات باستخدام تقنيات تجسس إسرائيلية في حضرموت تثير جدلاً حول انتهاك الخصوصية الرقمية
في خطوة توصف بأنها نقطة تحول تاريخية في العلاقات بين باكستان والصين، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الباكستانية عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC)، بعد اختتام الاجتماع الرابع عشر للجنة التعاون المشتركة بين البلدين.
وقال وزير التخطيط والتنمية، أحسن إقبال، إن هذه المرحلة الجديدة تمثل انتقال المشروع من البنية التحتية والطاقة إلى مرحلة التنمية الصناعية والتكنولوجية الشاملة، مؤكدًا أن العقد القادم سيشهد تحولات كبرى في الاقتصاد الباكستاني من حيث فرص العمل والتصنيع والتصدير.
وتركز المرحلة الثانية على خمسة ممرات رئيسية: