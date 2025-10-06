الطريق إلى التحول الكبير.. باكستان والصين تطلقان المرحلة الثانية من الممر الاقتصادي العملاق

الإثنين 06 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 245

في خطوة توصف بأنها نقطة تحول تاريخية في العلاقات بين باكستان والصين، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الباكستانية عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC)، بعد اختتام الاجتماع الرابع عشر للجنة التعاون المشتركة بين البلدين.

وقال وزير التخطيط والتنمية، أحسن إقبال، إن هذه المرحلة الجديدة تمثل انتقال المشروع من البنية التحتية والطاقة إلى مرحلة التنمية الصناعية والتكنولوجية الشاملة، مؤكدًا أن العقد القادم سيشهد تحولات كبرى في الاقتصاد الباكستاني من حيث فرص العمل والتصنيع والتصدير.

وتركز المرحلة الثانية على خمسة ممرات رئيسية: