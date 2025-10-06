تفاصيل صادمة ..كيف تحول الذكاء الاصطناعي إلى عميل لصالح القراصنة هل اللسان الأبيض علامة على مرض خطير ..تفاصيل انتفاخ البطن الصباحي- إليك 4 مشروبات نهمة وضروريث تحميك منه الذهب إلى قمة تاريخية عند 3945 دولاراً للأوقية.. واقتصادات آسيا تتسارع تصعيد خطير شرق حلب... نار الاشتباكات تشتعل بين الجيش و«قسد» والطائرات تدخل على الخط! القوات اليمنية تُفشل تهريب شحنة تجسس ومسيرات للحوثيين قبالة سواحل لحج السعودية تكشف عن التأشيرات التي تؤهل صاحبها لأداء العمرة اتهامات باستخدام تقنيات تجسس إسرائيلية في حضرموت تثير جدلاً حول انتهاك الخصوصية الرقمية تهافت جماهيري على تذاكر «العنابي» قبل قمة قطر وعمان في مفتتح ملحق كأس العالم مكونات عسكرية تولد في رحم الشرعية.. قوات حماية حضرموت تعقد لقاءً عسكرياً بقيادة الشيخ القائد الأعلى بحضور قادة الألوية عاجل
يعتبر تغير لون اللسان إلى الأبيض من العلامات التي تُثير القلق لدى كثيرين، وغالبًا ما يرتبط هذا العرض بجفاف الجسم أو نقص السوائل، إذ يؤدي الجفاف إلى انخفاض إنتاج اللعاب وتراكم البكتيريا على سطح اللسان، ما يمنحه مظهرًا أبيض شاحبًا.
وفي هذا السياق، يوضح " الكونسلتو"، مظاهر اللسان المصاب بالجفاف، وذلك حسبما جاء في موقع، " Verywell Health".
مظاهر اللسان المصاب بالجفافإن اللسان الأبيض الناتج عن الجفاف يظهر عادةً مصحوبًا بأعراض أخرى كجفاف الفم، والعطش الشديد، والدوخة، وتغير لون البول إلى الأصفر الداكن، وقد يكون أكثر شيوعًا لدى من يعانون من الجفاف المزمن أو يتناولون بعض الأدوية مثل أدوية العلاج الكيميائي.
يبدو لسان المصاب بالجفاف باهتًا، مغطى بطبقة بيضاء أو صفراء خفيفة، وقد يشعر الشخص بخشونة أو التهاب في الفم.
وفي بعض الحالات، يظهر اللسان بمظهر "مشعر" نتيجة تراكم البكتيريا والخلايا الميتة على سطحه.
أعراض أخرى مصاحبةلا يُعتبر اللسان الأبيض العرض الرئيسي للجفاف، إذ تظهر عادةً علامات أخرى أكثر وضوحًا مثل:
1-انخفاض كمية البول.
2-الإحساس بالدوار أو التعب العام.
3-جفاف الجلد والشفاه.
4-اضطراب ضربات القلب أو سرعة النبض.كيفية تعويض السوائللعلاج الجفاف واستعادة لون اللسان الطبيعي، يُنصح بشرب الماء تدريجيًا على فترات قصيرة بدلًا من تناول كميات كبيرة دفعة واحدة، لتجنب اختلال توازن الأملاح في الجسم.
كما يُفضل تناول العصائر الطبيعية أو المشروبات الغنية بالإلكتروليت، وتجنب الكافيين والكحول لأنها تزيد من فقدان السوائل