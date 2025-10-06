انتفاخ البطن الصباحي- إليك 4 مشروبات نهمة وضروريث تحميك منه

الإثنين 06 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

إذا كنت ترغب في الوقاية من انتفاخ البطن الصباحي المزعج، هناك مشروبات احرص على تناولها يوميًا في وجبة الإفطار.يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أفضل المشروبات للوقاية من انتفاخ البطن الصباحي، وفقًا لموقع "Times of india".

ما هي المشروبات التي تساعد على الوقاية من انتفاخ البطن الصباحي؟

1- الشاي الأخضرلا يساعد الشاي الأخضر على إنقاص الوزن فقط، بل يساهم أيضًا في الحد من الإصابة بانتفاح البطن الصباحي، لاحتوائه على مضادات أكسدة تساعد على تعزيز صحة الأمعاء، مثل الكيتاشين.

2- الماتشاتمثل الماتشا أهمية كبيرة لصحة الجهاز الهضمي، لاحتوائها على مضادات أكسدة، تلعب دورًا كبيرًا في تقليل خطر الإصابة بانتفاخ البطن.

ويرجى العلم أن الماتشا تحتوي مضادات أكسدة أكثر بثلاث مرات تقريبًا من الشاي الأخضر العادي.

3- الشاي الأسوديقل خطر الإصابة بانتفاخ البطن عند تناول الشاي الأسود في وجبة الإفطار، لاحتوائه على البوليفينولات، وهي مضادات أكسدة تعزز صحة الأمعاء.ولضمان الوقاية من انتفاخ البطن الصباحي بالاعتماد على الشاي الأسود، يحظر إضافة الحليب إليه، لأن اللبن يحتوي على سكر اللاكتوز، الذي يزيد من الغازات.

4- شاي النعناعيوفر شاي النعناع حماية كبيرة ضد الإصابة بانتفاخ البطن، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي، بفضل خصائصه المهدئة للمعدة والأمعاء والطاردة للغازات