الذهب إلى قمة تاريخية عند 3945 دولاراً للأوقية.. واقتصادات آسيا تتسارع

الإثنين 06 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

تشهد الأسواق العالمية تقلبات حادة هذا الأسبوع بين صعود الذهب إلى مستويات تاريخية وتماسك أسعار النفط في مواجهة تباطؤ الطلب العالمي، فيما تواصل اقتصادات آسيا تقديم مؤشرات تعافٍ قوية تدعم الثقة في النمو الإقليمي.

وفي الوقت الذي تضغط فيه التوترات الجيوسياسية والسياسات النقدية المتباينة على توقعات المستثمرين، يتزايد الإقبال على الأصول الآمنة مع تصاعد الضبابية حول مسار الاقتصاد الأميركي والإغلاق الحكومي المستمر.

من جهة أخرى، تبرز فيتنام كأحد نجوم النمو في آسيا بفضل ارتفاع الصادرات والاستثمار الأجنبي، بينما يواصل بنك اليابان مراقبة تأثير التضخم وارتفاع الأجور على تعافي الاقتصاد المحلي.

الذهب يلامس قمة تاريخية عند 3945 دولاراً للأوقية قفزت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزة حاجز 3900 دولار للأوقية للمرة الأولى، بدعم من ضعف الين الياباني واستمرار الإغلاق الحكومي الأميركي وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الفيدرالية.

فيتنام تحقق نمواً لافتاً وصادراتها تقفز 24.7% سجل الاقتصاد الفيتنامي نمواً قوياً بنسبة 8.23% في الربع الثالث، مدعوماً بقفزة في الصادرات والإنتاج الصناعي، إذ ارتفعت الصادرات إلى 42.67 مليار دولار في سبتمبر بزيادة 24.7% على أساس سنوي.

بنك اليابان يرصد تعافياً معتدلاً وسط ضغوط التكلفة أكد بنك اليابان في تقريره الفصلي أن جميع مناطق البلاد تشهد تعافياً اقتصادياً معتدلاً رغم ارتفاع التكاليف ونقص العمالة.

وأشار التقرير إلى أن الشركات تواصل تمرير ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين، بينما تحاول موازنة زيادات الأجور مع تراجع الأرباح، كما حذّر من أن الضبابية التجارية قد تدفع بعض الشركات إلى تأجيل خططها الاستثمارية.

ترامب يحذّر من تهريب المخدرات عبر البر بعد الضربات البحرية قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده ستضطر إلى مواجهة شبكات تهريب المخدرات عن طريق البر، بعد أن استهدفت القوات الأميركية سفناً يُشتبه في نقلها للمخدرات قبالة السواحل الفنزويلية.

النفط يصعد 1.5% بعد قرار متحفظ من أوبك+ ارتفعت أسعار النفط بنحو 1.5% بعد إعلان «أوبك+» زيادة محدودة في الإنتاج بواقع 137 ألف برميل يومياً فقط خلال نوفمبر، في خطوة تهدف إلى موازنة السوق ودعم الأسعار بعد تراجعها الأخير.

ورغم القرار، حذّر محللون من أن ضعف الطلب العالمي واستمرار الصيانة الموسمية للمصافي قد يحدّان من مكاسب الخام في الربع الأخير من العام.