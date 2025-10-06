القوات اليمنية تُفشل تهريب شحنة تجسس ومسيرات للحوثيين قبالة سواحل لحج

الإثنين 06 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -خاص

في إنجاز أمني جديد، تمكنت القوات الحكومية اليمنية بقيادة العميد حمدي شكري، قائد اللواء الثاني عمالقة، من ضبط قارب تهريب بحري محمّل بمعدات تجسس وطائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وذلك قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج.

وأوضح مصدر أمني أن القارب تم اعتراضه بعد عملية رصد دقيقة نفذتها القوات المشتركة، مشيرًا إلى أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة مهربين كانوا على متنه، فيما تولّت النيابة الجزائية المتخصصة عملية التحريز والمعاينة الميدانية للمضبوطات.

تفاصيل المضبوطات الشحنة التي وُصفت بأنها “شديدة الحساسية والتقنية” احتوت على معدات تُستخدم في تصنيع وتوجيه الطائرات المسيّرة، من بينها:

كاميرات تصوير عالية الدقة مخصّصة للاستطلاع الليلي والنهاري. أجهزة اتصال وتحكم عن بُعد. رقائق إلكترونية ووحدات GPS وأنظمة ملاحية متطورة. بطاريات عالية السعة وألياف كربونية تدخل في تصنيع هياكل المسيرات.

خلفيات وتداعيات وأكدت مصادر استخباراتية أن هذه المعدات كانت معدّة لتزويد وحدات الحوثيين بقدرات جديدة على تطوير الطائرات المسيّرة الهجومية والاستطلاعية، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا حوثيًا ضد الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتأتي العملية ضمن حملة أمنية موسعة تنفذها القوات المشتركة في الساحل الغربي والجنوب، لإحباط شبكات التهريب البحرية التي تستخدمها المليشيا لإدخال مكونات عسكرية عبر قوارب صغيرة.

ويُعد هذا الإنجاز الأمني ضربة قوية لعمليات التهريب الحوثية، ويعكس يقظة الأجهزة الأمنية اليمنية وسعيها المستمر لتأمين السواحل الجنوبية ومنع وصول الدعم الإيراني إلى المليشيات.