السعودية تكشف عن التأشيرات التي تؤهل صاحبها لأداء العمرة

أكدت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أن جميع حاملي التأشيرات بمختلف أنواعها يمكنهم أداء مناسك العمرة خلال وجودهم في المملكة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذه التأشيرات تشمل: تأشيرة الزيارة الشخصية والعائلية، وتأشيرة السياحة الإلكترونية، وتأشيرة العبور (الترانزيت)، وتأشيرة العمل، وبقية أنواع التأشيرات الأخرى، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادا لنهج المملكة في تسهيل قدوم المسلمين من مختلف أنحاء العالم لأداء الشعائر بكل يسر وطمأنينة.
وبينت الوزارة أنها استحدثت مؤخرا منصة "نسك عمرة" وذلك للراغبين في أداء العمرة بشكل مباشر، من خلال الدخول إلى المنصة واختيار الباقة المناسبة وإصدار تصريح العمرة إلكترونيا بكل سهولة، في تجربة رقمية متكاملة تتيح للمستفيدين حجز الخدمات واختيار المواعيد بكل مرونة