تهافت جماهيري على تذاكر «العنابي» قبل قمة قطر وعمان في مفتتح ملحق كأس العالم

قبل أيام قليلة من انطلاق المواجهة المرتقبة بين منتخب قطر ونظيره العماني في افتتاح مباريات الملحق القاري المؤهل إلى كأس العالم 2026، يشهد الإقبال الجماهيري على التذاكر ارتفاعا ملحوظا يعكس حجم الشغف والدعم الشعبي الكبير لـ”العنابي” في مشواره الحاسم نحو تحقيق الحلم المونديالي الثاني على التوالي.

وأكدت اللجنة المنظمة للمباراة، التي ستقام مساء الأربعاء المقبل على استاد خليفة الدولي، أن 75% من تذاكر الفئة الثانية نفدت بالفعل خلال الساعات الماضية، مع توقعات بنفاد جميع التذاكر خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل الإقبال الكبير من الجماهير القطرية والعربية المقيمة في الدوحة.

وتلعب الجماهير دورا محوريا في مشوار المنتخب القطري، حيث تعتبر اللاعب رقم 12 الذي يمنح الفريق روح القتال والإصرار في اللحظات الصعبة.

ويدرك اللاعبون والجهاز الفني جيدا أن الضغط الإيجابي القادم من الجماهير قادر على صنع الفارق داخل المستطيل الأخضر، تماما كما حدث في العديد من المحطات التاريخية، وأبرزها التتويج القاري في كأس آسيا 2019 بالإمارات وكأس آسيا 2024 بالدوحة، حين غمرت أمواج الجماهير المدرجات بالأعلام والهتافات.

تدرك الجماهير القطرية أن المرحلة الحالية تمثل منعطفا حاسما في مسيرة العنابي، فالفريق يقف على بعد 180 دقيقة فقط من دخول التاريخ مجددا عبر التأهل إلى كأس العالم عن طريق التصفيات للمرة الأولى، بعد أن كان الحضور في نسخة 2022 بصفته البلد المستضيف.

اللجنة المنظمة من جانبها دعت جماهير العنابي إلى الإسراع في حجز مقاعدهم قبل نفاد التذاكر بشكل كامل، خاصة أن الإقبال المتزايد على الفئة الثانية للتذاكر يشير إلى امتلاء المدرجات في وقت مبكر.

وأكد الاتحاد القطري في بيان عبر موقعه الرسمي “نحن على ثقة بأن جماهيرنا ستكون حاضرة كما عهدناها دائما، بروحها وحماسها وتشجيعها الذي يليق باسم قطر وبطموح العنابي في كتابة فصل جديد من الإنجازات”.