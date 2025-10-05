اتهامات باستخدام تقنيات تجسس إسرائيلية في حضرموت تثير جدلاً حول انتهاك الخصوصية الرقمية تهافت جماهيري على تذاكر «العنابي» قبل قمة قطر وعمان في مفتتح ملحق كأس العالم مكونات عسكرية تولد في رحم الشرعية.. قوات حماية حضرموت تعقد لقاءً عسكرياً بقيادة الشيخ القائد الأعلى بحضور قادة الألوية عاجل وزير الدفاع يتفقد القوات البحرية في عدن ويؤكد على الجاهزية لمواجهة التهديدات رئيس الأركان يدشّن مقار النيابات العسكرية الجديدة ويطلق النظام الإلكتروني للقضاء العسكري .. عاجل عرض خيالي يفوق عقد رونالدو مع النصر قدمه نادي الهلال السعودي للنجم الإنجليزي ''هاري كين'' فصل ثالث ساخن في حضرموت: مئات الجرائم، عشرات الضحايا، وأجهزة الأمن الأمن تتدخل طلاب اليمن في مصر يصرخون: مستحقاتنا ضائعة ومعاناتنا تتفاقم مأرب تتحرك لمعاقبة أي جهة إيرادية لا تلتزم بالتحصيل إلى البنك المركزي.. تشكيل لجنة برئاسة المحامي الموساي اختتام بطولة مارب الثانية للأندية في لعبة الووشو كونغ فو.
قبل أيام قليلة من انطلاق المواجهة المرتقبة بين منتخب قطر ونظيره العماني في افتتاح مباريات الملحق القاري المؤهل إلى كأس العالم 2026، يشهد الإقبال الجماهيري على التذاكر ارتفاعا ملحوظا يعكس حجم الشغف والدعم الشعبي الكبير لـ”العنابي” في مشواره الحاسم نحو تحقيق الحلم المونديالي الثاني على التوالي.
وأكدت اللجنة المنظمة للمباراة، التي ستقام مساء الأربعاء المقبل على استاد خليفة الدولي، أن 75% من تذاكر الفئة الثانية نفدت بالفعل خلال الساعات الماضية، مع توقعات بنفاد جميع التذاكر خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل الإقبال الكبير من الجماهير القطرية والعربية المقيمة في الدوحة.
وتلعب الجماهير دورا محوريا في مشوار المنتخب القطري، حيث تعتبر اللاعب رقم 12 الذي يمنح الفريق روح القتال والإصرار في اللحظات الصعبة.
ويدرك اللاعبون والجهاز الفني جيدا أن الضغط الإيجابي القادم من الجماهير قادر على صنع الفارق داخل المستطيل الأخضر، تماما كما حدث في العديد من المحطات التاريخية، وأبرزها التتويج القاري في كأس آسيا 2019 بالإمارات وكأس آسيا 2024 بالدوحة، حين غمرت أمواج الجماهير المدرجات بالأعلام والهتافات.
تدرك الجماهير القطرية أن المرحلة الحالية تمثل منعطفا حاسما في مسيرة العنابي، فالفريق يقف على بعد 180 دقيقة فقط من دخول التاريخ مجددا عبر التأهل إلى كأس العالم عن طريق التصفيات للمرة الأولى، بعد أن كان الحضور في نسخة 2022 بصفته البلد المستضيف.
اللجنة المنظمة من جانبها دعت جماهير العنابي إلى الإسراع في حجز مقاعدهم قبل نفاد التذاكر بشكل كامل، خاصة أن الإقبال المتزايد على الفئة الثانية للتذاكر يشير إلى امتلاء المدرجات في وقت مبكر.
وأكد الاتحاد القطري في بيان عبر موقعه الرسمي “نحن على ثقة بأن جماهيرنا ستكون حاضرة كما عهدناها دائما، بروحها وحماسها وتشجيعها الذي يليق باسم قطر وبطموح العنابي في كتابة فصل جديد من الإنجازات”.