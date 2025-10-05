وزير الدفاع يتفقد القوات البحرية في عدن ويؤكد على الجاهزية لمواجهة التهديدات

الأحد 05 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

نفذ وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، اليوم، زيارة ميدانية إلى قيادة القوات البحرية والدفاع الساحلي والقاعدة البحرية في العاصمة المؤقتة عدن، ضمن جولته التفقدية للتشكيلات العسكرية وجبهات القتال. وكان في استقباله مستشار وزير الدفاع وقائد القوات البحرية الفريق الركن عبدالله النخعي.

وأكد الداعري حرص القيادة على إعادة بناء وتفعيل القوات البحرية، بما يعزز قدرتها على حماية السواحل اليمنية وتأمين خطوط الملاحة الدولية، في ظل استمرار التهديدات الحوثية واستهدافها للبحر الأحمر وخليج عدن، وضلوعها في تهريب الأسلحة والمخدرات بالتعاون مع تنظيمات إرهابية.

وأشاد الوزير بمستوى الانضباط والروح المعنوية، داعياً إلى مواصلة التدريب ورفع الجاهزية القتالية. من جانبه، قدم الفريق النخعي عرضاً حول سير المهام ومستوى الاستعداد، مثمناً دعم قيادة وزارة الدفاع للقوات البحرية وتأهيل كوادرها.

وخلال اللقاء، نقل الوزير تحيات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس والحكومة، مهنئاً منتسبي القوات البحرية بمناسبة الأعياد الوطنية لثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر، وذكرى الاستقلال في 30 نوفمبر.