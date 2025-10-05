وزير الدفاع يتفقد القوات البحرية في عدن ويؤكد على الجاهزية لمواجهة التهديدات رئيس الأركان يدشّن مقار النيابات العسكرية الجديدة ويطلق النظام الإلكتروني للقضاء العسكري .. عاجل عرض خيالي يفوق عقد رونالدو مع النصر قدمه نادي الهلال السعودي للنجم الإنجليزي ''هاري كين'' فصل ثالث ساخن في حضرموت: مئات الجرائم، عشرات الضحايا، وأجهزة الأمن الأمن تتدخل طلاب اليمن في مصر يصرخون: مستحقاتنا ضائعة ومعاناتنا تتفاقم مأرب تتحرك لمعاقبة أي جهة إيرادية لا تلتزم بالتحصيل إلى البنك المركزي.. تشكيل لجنة برئاسة المحامي الموساي اختتام بطولة مارب الثانية للأندية في لعبة الووشو كونغ فو. تعيينات جديدة لاتحاد القدم.. الأصبحي وقيس مدربان لمنتخبي الناشئين والأولمبي الشرع يعتمد أعياداً وطنية جديدة في سوريا ويلغي أخرى تصريحات أمريكية حول ما بعد وقف الحرب في غزة
نفذ وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، اليوم، زيارة ميدانية إلى قيادة القوات البحرية والدفاع الساحلي والقاعدة البحرية في العاصمة المؤقتة عدن، ضمن جولته التفقدية للتشكيلات العسكرية وجبهات القتال. وكان في استقباله مستشار وزير الدفاع وقائد القوات البحرية الفريق الركن عبدالله النخعي.
وأكد الداعري حرص القيادة على إعادة بناء وتفعيل القوات البحرية، بما يعزز قدرتها على حماية السواحل اليمنية وتأمين خطوط الملاحة الدولية، في ظل استمرار التهديدات الحوثية واستهدافها للبحر الأحمر وخليج عدن، وضلوعها في تهريب الأسلحة والمخدرات بالتعاون مع تنظيمات إرهابية.
وأشاد الوزير بمستوى الانضباط والروح المعنوية، داعياً إلى مواصلة التدريب ورفع الجاهزية القتالية. من جانبه، قدم الفريق النخعي عرضاً حول سير المهام ومستوى الاستعداد، مثمناً دعم قيادة وزارة الدفاع للقوات البحرية وتأهيل كوادرها.
وخلال اللقاء، نقل الوزير تحيات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس والحكومة، مهنئاً منتسبي القوات البحرية بمناسبة الأعياد الوطنية لثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر، وذكرى الاستقلال في 30 نوفمبر.