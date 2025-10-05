رئيس الأركان يدشّن مقار النيابات العسكرية الجديدة ويطلق النظام الإلكتروني للقضاء العسكري .. عاجل

الأحد 05 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

افتتح رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن الدكتور صغير حمود بن عزيز، اليوم، المقرين الجديدين لنيابتي المنطقتين العسكريتين السادسة والسابعة، عقب استكمال أعمال البناء والتأثيث والتجهيز الفني والإداري.

وأكد الفريق بن عزيز، خلال الافتتاح الذي حضره نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل اللواء الركن أحمد العابسي، وقائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محمد رسّام المنتصر، ونائب مدير دائرة القضاء العسكري القاضي محمد الجعفري، أن تدشين هذه المقار يمثل خطوة استراتيجية لترسيخ سيادة القانون وتعزيز مبدأ العدالة داخل المؤسسة العسكرية، مشيراً إلى أن القضاء العسكري يشكل ركيزة أساسية في بناء جيش وطني محترف يقوم على الانضباط والمساءلة والمسؤولية.

واستمع رئيس الأركان إلى شرح من القاضي محمد الخضمي، رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية السابعة، حول مراحل إعادة البناء والتأثيث، والخطط التطويرية الجارية لرفع كفاءة الأداء وتسريع البت في القضايا، بما يعزز من دور النيابات العسكرية في تحقيق العدالة الناجزة.

كما دشّن الفريق بن عزيز العمل الإلكتروني في النيابات العسكرية، واطلع على أنظمة الربط الإلكتروني بين النيابات والقاعدة المركزية للسجناء في مختلف السجون العسكرية، في خطوة تهدف إلى رقمنة الإجراءات القضائية وتحسين كفاءة وسرعة الأداء العدلي داخل المؤسسة الدفاعية.

وأعرب القاضي محمد الجعفري، نائب مدير دائرة القضاء العسكري، عن اعتزازه بهذا الإنجاز المؤسسي، مؤكداً أن النظام الإلكتروني الجديد سيسهم في حفظ وأرشفة الملفات بشكل رقمي، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، وتقليل الأخطاء والتأخير في الإجراءات القضائية.

وشهد رئيس هيئة الأركان العامة جانباً من جلسات محاكمة قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية في المجمع القضائي بدائرة القضاء العسكري، مشدداً على ضرورة تفعيل العدالة العسكرية لمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق القوات المسلحة والوطن.