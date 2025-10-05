عرض خيالي يفوق عقد رونالدو مع النصر قدمه نادي الهلال السعودي للنجم الإنجليزي ''هاري كين''

الأحد 05 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 131

كشفت تقارير صحفية عن عرض خيالي تلقاه المهاجم الإنجليزي "هاري كين" من إدارة نادي الهلال السعودي.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن الهلال قدّم العرض في صيف 2023 عند رحيل كين عن توتنهام الإنجليزي، وقبل انتقال اللاعب الى ناديه الحالي، بايرن ميونخ الألماني، مؤكدة أن العرض لا يزال قائماً حتى الآن.

العقد بلغت قيمته 261 مليون يورو لثلاث سنوات، براتب أسبوعي يصل إلى 1.7 مليون يورو.

ولو تم التوقيع، كان "كين" سيصبح الأغلى في العالم، متجاوزاً صفقة نيمار إلى باريس سان جيرمان عام 2017 التي بلغت 222 مليون يورو.

أما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيتقاضى مع النصر نحو 200 مليون يورو سنوياً منذ شتاء 2023.