وزير الدفاع يتفقد القوات البحرية في عدن ويؤكد على الجاهزية لمواجهة التهديدات رئيس الأركان يدشّن مقار النيابات العسكرية الجديدة ويطلق النظام الإلكتروني للقضاء العسكري .. عاجل عرض خيالي يفوق عقد رونالدو مع النصر قدمه نادي الهلال السعودي للنجم الإنجليزي ''هاري كين'' فصل ثالث ساخن في حضرموت: مئات الجرائم، عشرات الضحايا، وأجهزة الأمن الأمن تتدخل طلاب اليمن في مصر يصرخون: مستحقاتنا ضائعة ومعاناتنا تتفاقم مأرب تتحرك لمعاقبة أي جهة إيرادية لا تلتزم بالتحصيل إلى البنك المركزي.. تشكيل لجنة برئاسة المحامي الموساي اختتام بطولة مارب الثانية للأندية في لعبة الووشو كونغ فو. تعيينات جديدة لاتحاد القدم.. الأصبحي وقيس مدربان لمنتخبي الناشئين والأولمبي الشرع يعتمد أعياداً وطنية جديدة في سوريا ويلغي أخرى تصريحات أمريكية حول ما بعد وقف الحرب في غزة
كشفت تقارير صحفية عن عرض خيالي تلقاه المهاجم الإنجليزي "هاري كين" من إدارة نادي الهلال السعودي.
وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن الهلال قدّم العرض في صيف 2023 عند رحيل كين عن توتنهام الإنجليزي، وقبل انتقال اللاعب الى ناديه الحالي، بايرن ميونخ الألماني، مؤكدة أن العرض لا يزال قائماً حتى الآن.
العقد بلغت قيمته 261 مليون يورو لثلاث سنوات، براتب أسبوعي يصل إلى 1.7 مليون يورو.
ولو تم التوقيع، كان "كين" سيصبح الأغلى في العالم، متجاوزاً صفقة نيمار إلى باريس سان جيرمان عام 2017 التي بلغت 222 مليون يورو.
أما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيتقاضى مع النصر نحو 200 مليون يورو سنوياً منذ شتاء 2023.