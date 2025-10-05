المكتب التنفيذي في مأرب يتحرك: لا إيجارات بالدولار ولا توريد خارج البنك المركزي

الأحد 05 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

في اجتماعه الدوري أقر المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب تشكيل لجنة برئاسة مدير عام الشؤون القانونية المحامي عبدالله الموساي، لفحص الجهات الايرادية، ومستوى التزامها بالتحصيل بسندات وزارة المالية رقم 50 وتوريدها الى البنك المركزي، ومدى تطابق المبالغ المحصلة بالواقع مع المدونة في السندات، وفحص الجهات التي تتحصل بسندات غير قانونية او التي لم تورد ورفع تقرير بها لإحالتها الى القضاء.

الاجتماع، الذي حضره وكلاء المحافظة، ناقش أيضًا ملف الإيجارات، حيث عرض الوكيل عبدالله الباكري تقريرًا عن لجنة ضبط أسعار الإيجارات، وتوصياتها بعد شهر من العمل. أبرز ما خرج به الاجتماع: تأكيد منع التعامل بغير العملة الوطنية في عقود الإيجار، ومواصلة اللجنة أعمالها حتى ضبط السوق.

ولم يغفل المجتمعون قضية العلاوات السنوية لموظفي المكاتب التابعة للوحدات المركزية، والتي لم تُصرف حتى الآن، رغم صرفها في مكاتب أخرى داخل المحافظات المحررة. تم إقرار خطوات لضمان مساواة الجميع.

الوكيل عبدربه مفتاح شدد على أن المرحلة الحالية تتطلب شفافية في تحصيل الإيرادات، وتوريدها وفق السندات الرسمية، ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه أو مخالفته.