فصل ثالث ساخن في حضرموت: مئات الجرائم، عشرات الضحايا، وأجهزة الأمن الأمن تتدخل

الأحد 05 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 369

كشفت إدارة البحث الجنائي في محافظة حضرموت الوادي والصحراء عن حصيلة الفصل الثالث من العام 2025، والتي أظهرت نشاطًا أمنيًا مكثفًا في مواجهة الجريمة، حيث تم ضبط 247 جريمة جنائية من أصل 289 قضية مسجلة، بنسبة إنجاز بلغت 85٪، فيما تم توقيف 260 متهمًا من أصل 315 بنسبة ضبط تجاوزت 83٪.

وبحسب التقرير، بلغ عدد ضحايا تلك الجرائم 272 شخصًا، بينهم 3 قتلى و47 مصابًا، ما يعكس حجم التأثير الإنساني لتلك القضايا على المجتمع المحلي.

وأوضح البحث الجنائي أن 176 قضية تم إحالتها إلى النيابة العامة، بينما أحيلت 3 قضايا إلى جهات أخرى، وانتهت 29 قضية بالصلح وتنازل المجني عليهم، فيما لا تزال 37 قضية قيد الإجراءات، و21 قضية قيد التحري والمتابعة، وتم توقيف الإجراءات في قضيتين، بينما سجلت 21 قضية ضد مجهول وتم ترحيلها للفصل التالي.

وتوزعت الجرائم المسجلة خلال الفترة ذاتها على النحو التالي:

158 جريمة اعتداء على الأموال

101 جريمة تمس الأشخاص والأسرة

22 جريمة مخلة بالآداب العامة

جريمة واحدة ماسة بالوظيفة العامة

هذا التقرير يعكس جهودًا أمنية متواصلة في حضرموت الوادي والصحراء، وسط تحديات اجتماعية وأمنية متشابكة، ويطرح تساؤلات حول طبيعة الجرائم المتكررة، وسبل الوقاية المجتمعية، ودور المؤسسات العدلية في تعزيز الردع والعدالة.