طلاب اليمن في مصر يصرخون: مستحقاتنا ضائعة ومعاناتنا تتفاقم

نفّذ الطلبة اليمنيون المبتعثون للدراسة في جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية غاضبة أمام مقر البعثة الدبلوماسية اليمنية في القاهرة، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، ووضع حد لمعاناتهم المتفاقمة التي تهدد مستقبلهم الأكاديمي والمعيشي.
وفي بيان شديد اللهجة صدر عن المحتجين، عبّر الطلاب عن واقع مأساوي يعيشه المبتعثون في الخارج، قائلين: "لم نعد نحلم بالتميز الأكاديمي، بل أصبح همّنا اليومي هو النجاة من أعباء مالية ونفسية خانقة، من تأخر المستحقات إلى رسوم جامعية مفاجئة بالدولار، إلى ضغوط تهدد استقرارنا ومستقبلنا".
الطلبة ذكّروا بوعد وزير التعليم العالي في يونيو الماضي بسد الفجوة المالية خلال عام، معتبرين أن "الواقع يثبت أن المعاناة مستمرة، والفجوة تتسع بدل أن تُردم"، في إشارة إلى استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم.
وطالب البيان الجهات العليا في الدولة، وعلى رأسها مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء ووزراء التعليم العالي والمالية، بسرعة صرف الأرباع المتأخرة منذ الربع الثالث لعام 2022 وحتى نهاية 2024، إلى جانب صرف بدل الكتب وتذاكر السفر للخريجين وعائلاتهم.
كما دعا الطلاب إلى تفعيل البروتوكول الثقافي بين اليمن ومصر، والذي تم تعطيله رغم أهميته في دعم المبتعثين، مطالبين السفير اليمني في القاهرة خالد بحاح والملحق الثقافي بالتحرك الجاد لإعادة العمل به.
البيان شدد أيضاً على ضرورة التنسيق مع السلطات المصرية لإعفاء الطلاب اليمنيين من رسوم الإقامة وتسهيل إجراءاتها، ومعالجة مشكلة التحاق أبناء المبتعثين بالمدارس المصرية.
وفي ختام الوقفة، جدّد الطلاب مناشدتهم للقيادة اليمنية والبعثة الدبلوماسية في مصر، مؤكدين استمرار احتجاجاتهم وتصعيدهم حتى يتم الاستجابة لمطالبهم وإنهاء معاناتهم.