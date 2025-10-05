مأرب تتحرك لمعاقبة أي جهة إيرادية لا تلتزم بالتحصيل إلى البنك المركزي.. تشكيل لجنة برئاسة المحامي الموساي

الأحد 05 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- مأرب

شكلت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، شرق اليمن، اليوم الأحد، لجنة لفحص مستوى التزم الجهات الايرادية، بالتحصيل إلى البنك المركزي، متوعدة المخالفين بإحالتهم إلى القضاء.

وفي التفاصيل، أقر المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب، في اجتماعه الشهري الاعتيادي العاشر من العام الجاري 2025م، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، تشكيل لجنة برئاسة مدير عام الشؤون القانونية المحامي عبدالله الموساي، لفحص الجهات الايرادية، ومستوى التزامها بالتحصيل بسندات وزارة المالية رقم 50 وتوريدها الى البنك المركزي، ومدى تطابق المبالغ المحصلة بالواقع مع المدونة في السندات، وفحص الجهات التي تتحصل بسندات غير قانونية او التي لم تورد ورفع تقرير بها لإحالتها الى القضاء.

واكد الوكيل مفتاح، على اهمية تعزيز الجهود خلال هذه المرحلة التي تمر بها اليمن عامة ومحافظة مأرب خاصة، وتعزيز حضور الدولة، وتحسين التحصيل للإيرادات العامة من مختلف الاوعية بشفافية ووفق السندات الصادرة عن المالية وتوريدها الى البنك المركزي، ومحاسبة من يثبت مخالفته.

على صعيد آخر، شدد الاجتماع، على تنفيذ قرار رئيس الوزراء بمنع تقاضي الايجارات بالعملة غير الوطنية، واستمرار اللجنة في اعمالها ورفع تقرير الى الاجتماع المقبل.

واستمع الاجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة الباكري، والمعوضي، واللواء رقيب، الى تقرير رئيس لجنة النظر في اسعار الايجارات الوكيل عبدالله احمد الباكري، وما انجزته خلال شهر من اعمالها، وتوصياتها.

كذلك ناقش، مستحقات العلاوات السنوية لموظفي المكاتب بالمحافظة التابعة للوحدات المركزية التي لم تصرف اسوة ببقية المكاتب التابعة للسلطة المحلية والمركزية في المحافظات المحررة، منذ اطلاقها حتى اليوم واقر عدداً من الاجراءات لضمان مساواتهم بنظرائهم من المكاتب.