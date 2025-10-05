اختتام بطولة مارب الثانية للأندية في لعبة الووشو كونغ فو.

الأحد 05 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - عبدالله العطار – خاص

اختتمت بمحافظة مارب اليوم، بطولة المحافظة الثانية في لعبة الووشو كونغ فو المفتوحة، والتي ينظمها فرع الاتحاد اليمني العام للعبة في المحافظة على مدى ثلاثة ايام بمشاركة 35 لاعبا من ثلاثة أندية (السد، الوطن، العرش)للفئات العمرية شباب وناشئين وبراعم.

وفي حفل الاختتام، أكد وكيل محافظة مأرب لشؤون المديريات الغربية محمد المعوضي، على أهمية إقامة البطولات والأنشطة الرياضية المختلفة التي توفر مساحات واسعة للشباب والبراعم والناشئين من اكتشاف مواهبهم وتطويرها في مختلف الألعاب الرياضية، مشيدا بالنقلة النوعية التي حققها قطاع الرياضة خلال الفترة الماضية وتحقيق الفرق الرياضية المشاركة في العديد من المسابقات الوطنية والخارجية انجازات ملموسة خاصة في الالعاب الفردية.

من جانبه عبّر مدير عام مكتب الشباب والرياضة بمحافظة مأرب علي حشوان عن سعادته بتزامن اختتام البطولة مع احتفالات الشعب بثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر، مؤكدًا أن الأنشطة الرياضية تجسد روح الثورة وتعزز حضور الشباب وإبداعهم في ميادين التميز والعطاء.

بدوره أوضح رئيس فرع اتحاد اللعبة نبيل البحري أن البطولة تهدف إلى التعريف باللعبة وتنشيطها في إطار كافة الاندية كلعبة اساسية فيها.. مشيرا إلى أن البطولة تحدد فائزين على مستوى كل فئة عمرية مشاركة من شباب وناشئين وبراعم.

وانتهت المنافسات بتتويج الفائزين والمبرزين في مختلف الفئات العمرية، حيث حصد نادي السد المركز الأول في الترتيب العام برصيد خمس ميداليات ذهبية وأربع فضية وميدالية برونزية واحدة، فيما نال نادي الوطن المركز الثاني بثلاث ميداليات ذهبية وثلاث فضية وأربع برونزية، وجاء نادي العرش في المركز الثالث بواقع ميداليتين ذهبيتين وثلاث فضيات وخمس برونزيات.

وفي الختام تم تكريم الأندية الفائزة واللاعبين المتميزين بالكؤوس والميداليات والشهادات التقديرية، تقديراً لجهودهم ومستوياتهم الفنية المتميزة التي عكست تطور لعبة الووشو كونغ فو في المحافظة.