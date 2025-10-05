اختتام بطولة مارب الثانية للأندية في لعبة الووشو كونغ فو. تعيينات جديدة لاتحاد القدم.. الأصبحي وقيس مدربان لمنتخبي الناشئين والأولمبي الشرع يعتمد أعياداً وطنية جديدة في سوريا ويلغي أخرى تصريحات أمريكية حول ما بعد وقف الحرب في غزة شاهد.. ''المفصعين في اليمن'' حلقة جديدة لـ محمد الربع بيان مشترك لثمان دول عربية واسلامية بشأن موقف حماس من خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة تحذير عاجل: عاصفة مدارية شديدة تقترب من اليمن اكتشف 5 أسباب للشعور بحرقان في القدم.. اعرفها حماس تفاجئ إسرائيل و تقلب الطاولة على نتنياهو سوريا في أول انتخابات تحت قيادة الشرع لمدة 3 ساعات.. السوريون يختارون نوابهم
قرر الإتحاد اليمني لكرة القدم تعيين الكابتن هيثم الاصبحي مدربا لمنتتخب الناشئين، وكذا تعيين الكابتن قيس صالح مدربا للمنتخب الأولمبي، خلفا لسامر فضل وأمين السنيني.
وفي وقت سابق اليوم، عين الإتحاد اليمني لكرة القدم المدرب السابق للمنتخب الأولمبي الكابتن أمين السنيني ، مديرا فنيا للاتحاد،كما قبِل استقالة الكابتن سامر فضل، من تدريب منتخب الناشئين.
ومؤخرا، اخفقت المنتخبات اليمنية في الفئات السنية، من تحقيق نتائج ايجابية، في المشاركات الخارجية، باستثناء بلوغ منتخب الشباب، بقيادة المدرب محمد النفيعي، نهائي كأس الخليج تحت 20 عامًا الذي خسره الأحمر أمام منتخب السعودية.