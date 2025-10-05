آخر الاخبار

اختتام بطولة مارب الثانية للأندية في لعبة الووشو كونغ فو. تعيينات جديدة لاتحاد القدم.. الأصبحي وقيس مدربان لمنتخبي الناشئين والأولمبي الشرع يعتمد أعياداً وطنية جديدة في سوريا ويلغي أخرى تصريحات أمريكية حول ما بعد وقف الحرب في غزة شاهد.. ''المفصعين في اليمن'' حلقة جديدة لـ محمد الربع بيان مشترك لثمان دول عربية واسلامية بشأن موقف حماس من خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة تحذير عاجل: عاصفة مدارية شديدة تقترب من اليمن اكتشف 5 أسباب للشعور بحرقان في القدم.. اعرفها حماس تفاجئ إسرائيل و تقلب الطاولة على نتنياهو سوريا في أول انتخابات تحت قيادة الشرع لمدة 3 ساعات.. السوريون يختارون نوابهم

تعيينات جديدة لاتحاد القدم.. الأصبحي وقيس مدربان لمنتخبي الناشئين والأولمبي

الأحد 05 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص
عدد القراءات 146

قرر الإتحاد اليمني لكرة القدم تعيين الكابتن هيثم الاصبحي مدربا لمنتتخب الناشئين، وكذا تعيين الكابتن قيس صالح مدربا للمنتخب الأولمبي، خلفا لسامر فضل وأمين السنيني.

وفي وقت سابق اليوم، عين الإتحاد اليمني لكرة القدم المدرب السابق للمنتخب الأولمبي الكابتن أمين السنيني ، مديرا فنيا للاتحاد،كما قبِل استقالة الكابتن سامر فضل، من تدريب منتخب الناشئين.

ومؤخرا، اخفقت المنتخبات اليمنية في الفئات السنية، من تحقيق نتائج ايجابية، في المشاركات الخارجية، باستثناء بلوغ منتخب الشباب، بقيادة المدرب محمد النفيعي، نهائي كأس الخليج تحت 20 عامًا الذي خسره الأحمر أمام منتخب السعودية.

إقراء أيضاً
اختتام بطولة مارب الثانية للأندية في لعبة الووشو كونغ فو.
تريوندا تنطلق بثلاث موجات... كرة مونديال 2026 تتحدث بلغة التكنولوجيا والهوية
زياش في مهب الريح... والركراكي يترقب عودة النسخة الذهبية
       توتنهام يهزم ليدز ويصعد مؤقتًا إلى وصافة الدوري الإنجليزي
المنتخب السعودي يتوج بكأس الخليج تحت 17 سنة
الدوري الإنجليزي يدرس استبدال قواعد "الربح والاستدامة" بنظام جديد يتماشى مع اللو
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول