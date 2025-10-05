تعيينات جديدة لاتحاد القدم.. الأصبحي وقيس مدربان لمنتخبي الناشئين والأولمبي

الأحد 05 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

قرر الإتحاد اليمني لكرة القدم تعيين الكابتن هيثم الاصبحي مدربا لمنتتخب الناشئين، وكذا تعيين الكابتن قيس صالح مدربا للمنتخب الأولمبي، خلفا لسامر فضل وأمين السنيني.

وفي وقت سابق اليوم، عين الإتحاد اليمني لكرة القدم المدرب السابق للمنتخب الأولمبي الكابتن أمين السنيني ، مديرا فنيا للاتحاد،كما قبِل استقالة الكابتن سامر فضل، من تدريب منتخب الناشئين.

ومؤخرا، اخفقت المنتخبات اليمنية في الفئات السنية، من تحقيق نتائج ايجابية، في المشاركات الخارجية، باستثناء بلوغ منتخب الشباب، بقيادة المدرب محمد النفيعي، نهائي كأس الخليج تحت 20 عامًا الذي خسره الأحمر أمام منتخب السعودية.