تصريحات أمريكية حول ما بعد وقف الحرب في غزة شاهد.. ''المفصعين في اليمن'' حلقة جديدة لـ محمد الربع بيان مشترك لثمان دول عربية واسلامية بشأن موقف حماس من خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة تحذير عاجل: عاصفة مدارية شديدة تقترب من اليمن اكتشف 5 أسباب للشعور بحرقان في القدم.. اعرفها حماس تفاجئ إسرائيل و تقلب الطاولة على نتنياهو سوريا في أول انتخابات تحت قيادة الشرع لمدة 3 ساعات.. السوريون يختارون نوابهم خليل الحية يعود من تحت الركام.. ظهور يربك الحسابات بعد صمت الغارة القطرية خريطة غامضة... ترامب يكشف خطوط الانسحاب الإسرائيلي من غزة إنذار من الجنوب... صاروخ غامض في سماء إسرائيل
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن "حماس وافقت من حيث المبدأ على ما سيحدث بعد الحرب". مضيفا:" سنعرف سريعا ما إذا كانت حماس جادة أم لا".
وأشار روبيو، حين سئل اليوم الأحد عما إذا كانت الحرب في غزة ستنتهي قريباً، إلى أن "هناك اجتماعات جارية بشأن اتفاق إسرائيل وحماس"، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
ويصل وفد حماس المفاوض إلى القاهرة اليوم الأحد ثم يلحقه وفد قطري يوم الإثنين مع بدء المفاوضات التقنية لبدء تطبيق المرحلة الأولى من خطة ترامب.
وأعرب المسؤول الأمريكي عن أمله "في الانتهاء من الأمور اللوجستية المتعلقة بتلك القضية بسرعة كبيرة".
إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أن المرحلة الثانية من خطة غزة، لن تكون سهلة.
وتابع قائلاً: "بعد مغادرة حماس للقطاع، سنحتاج وقتاً لتشكيل إدارة تحكم غزة''.
وأعلنت حركة حماس وإسرائيل موافقتهما المبدئية على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة، في خطوة تُعدّ الأقرب منذ اندلاع الحرب نحو إنهاء القتال المستمر.
غير أن ما يدور خلف الكواليس من ترتيباتٍ سياسية ومصالح متقاطعة يُثير مخاوف من أن تعترض تنفيذ الاتفاق عقبات قد تُفشل فرص السلام المنتظر.