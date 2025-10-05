تصريحات أمريكية حول ما بعد وقف الحرب في غزة

الأحد 05 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن "حماس وافقت من حيث المبدأ على ما سيحدث بعد الحرب". مضيفا:" سنعرف سريعا ما إذا كانت حماس جادة أم لا".

وأشار روبيو، حين سئل اليوم الأحد عما إذا كانت الحرب في غزة ستنتهي قريباً، إلى أن "هناك اجتماعات جارية بشأن اتفاق إسرائيل وحماس"، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

ويصل وفد حماس المفاوض إلى القاهرة اليوم الأحد ثم يلحقه وفد قطري يوم الإثنين مع بدء المفاوضات التقنية لبدء تطبيق المرحلة الأولى من خطة ترامب.

وأعرب المسؤول الأمريكي عن أمله "في الانتهاء من الأمور اللوجستية المتعلقة بتلك القضية بسرعة كبيرة".

إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أن المرحلة الثانية من خطة غزة، لن تكون سهلة.

وتابع قائلاً: "بعد مغادرة حماس للقطاع، سنحتاج وقتاً لتشكيل إدارة تحكم غزة''.

وأعلنت حركة حماس وإسرائيل موافقتهما المبدئية على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة، في خطوة تُعدّ الأقرب منذ اندلاع الحرب نحو إنهاء القتال المستمر.

غير أن ما يدور خلف الكواليس من ترتيباتٍ سياسية ومصالح متقاطعة يُثير مخاوف من أن تعترض تنفيذ الاتفاق عقبات قد تُفشل فرص السلام المنتظر.