تصريحات أمريكية حول ما بعد وقف الحرب في غزة شاهد.. ''المفصعين في اليمن'' حلقة جديدة لـ محمد الربع بيان مشترك لثمان دول عربية واسلامية بشأن موقف حماس من خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة تحذير عاجل: عاصفة مدارية شديدة تقترب من اليمن اكتشف 5 أسباب للشعور بحرقان في القدم.. اعرفها حماس تفاجئ إسرائيل و تقلب الطاولة على نتنياهو سوريا في أول انتخابات تحت قيادة الشرع لمدة 3 ساعات.. السوريون يختارون نوابهم خليل الحية يعود من تحت الركام.. ظهور يربك الحسابات بعد صمت الغارة القطرية خريطة غامضة... ترامب يكشف خطوط الانسحاب الإسرائيلي من غزة إنذار من الجنوب... صاروخ غامض في سماء إسرائيل
حذر المركز الوطني للأرصاد في اليمن من عاصفة مدارية شمال بحر العرب تقترب بسرعة كبيرة من المياه اليمنية الأقليمية.
وقال المركز اليوم الأحد، إن العاصفة المدارية "شاكتي" تقترب بسرعة من المياه الإقليمية شرق اليمن، وتبعد 210 كم فقط.
وبناء على ذلك توقع المركز أمطاراً رعدية غزيرة خاصة على المحافظات الشرقية، خلال الساعات القادمة، واضطراباً شديداً في البحر في السواحل الشرقية لليمن.