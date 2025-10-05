تحذير عاجل: عاصفة مدارية شديدة تقترب من اليمن

الأحد 05 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 698

حذر المركز الوطني للأرصاد في اليمن من عاصفة مدارية شمال بحر العرب تقترب بسرعة كبيرة من المياه اليمنية الأقليمية.

وقال المركز اليوم الأحد، إن العاصفة المدارية "شاكتي" تقترب بسرعة من المياه الإقليمية شرق اليمن، وتبعد 210 كم فقط.

وبناء على ذلك توقع المركز أمطاراً رعدية غزيرة خاصة على المحافظات الشرقية، خلال الساعات القادمة، واضطراباً شديداً في البحر في السواحل الشرقية لليمن.