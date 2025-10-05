آخر الاخبار

تصريحات أمريكية حول ما بعد وقف الحرب في غزة شاهد.. ''المفصعين في اليمن'' حلقة جديدة لـ محمد الربع بيان مشترك لثمان دول عربية واسلامية بشأن موقف حماس من خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة تحذير عاجل: عاصفة مدارية شديدة تقترب من اليمن اكتشف 5 أسباب للشعور بحرقان في القدم.. اعرفها حماس تفاجئ إسرائيل و تقلب الطاولة على نتنياهو سوريا في أول انتخابات تحت قيادة الشرع لمدة 3 ساعات.. السوريون يختارون نوابهم خليل الحية يعود من تحت الركام.. ظهور يربك الحسابات بعد صمت الغارة القطرية خريطة غامضة... ترامب يكشف خطوط الانسحاب الإسرائيلي من غزة إنذار من الجنوب... صاروخ غامض في سماء إسرائيل

تحذير عاجل: عاصفة مدارية شديدة تقترب من اليمن

الأحد 05 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 698

حذر المركز الوطني للأرصاد في اليمن من عاصفة مدارية شمال بحر العرب تقترب بسرعة كبيرة من المياه اليمنية الأقليمية.

 وقال المركز اليوم الأحد، إن العاصفة المدارية "شاكتي" تقترب بسرعة من المياه الإقليمية شرق اليمن، وتبعد 210 كم فقط.

 وبناء على ذلك توقع المركز أمطاراً رعدية غزيرة خاصة على المحافظات الشرقية، خلال الساعات القادمة، واضطراباً شديداً في البحر في السواحل الشرقية لليمن.

إقراء أيضاً
شاهد.. ''المفصعين في اليمن'' حلقة جديدة لـ محمد الربع
إنذار من الجنوب... صاروخ غامض في سماء إسرائيل
وقفة غاضبة في تعز: تطالب بضبط مطلوبين أمنيا فروا إلى الساحل الغربي
هجوم الحوثيين على سفينة هولندية يشعل غضب أوروبا: دعوات لعقوبات وتحرك دولي
تيليمن تدشن مشروع محطة أقمار صناعية في عدن بالتعاون مع عربسات لتعزيز الاتصالات ال
بن بريك يناقشان الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات لليمنيين من مقر إقامة المحرم
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول