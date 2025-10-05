اكتشف 5 أسباب للشعور بحرقان في القدم.. اعرفها حماس تفاجئ إسرائيل و تقلب الطاولة على نتنياهو سوريا في أول انتخابات تحت قيادة الشرع لمدة 3 ساعات.. السوريون يختارون نوابهم خليل الحية يعود من تحت الركام.. ظهور يربك الحسابات بعد صمت الغارة القطرية خريطة غامضة... ترامب يكشف خطوط الانسحاب الإسرائيلي من غزة إنذار من الجنوب... صاروخ غامض في سماء إسرائيل وقفة غاضبة في تعز: تطالب بضبط مطلوبين أمنيا فروا إلى الساحل الغربي هجوم الحوثيين على سفينة هولندية يشعل غضب أوروبا: دعوات لعقوبات وتحرك دولي تيليمن تدشن مشروع محطة أقمار صناعية في عدن بالتعاون مع عربسات لتعزيز الاتصالات الوطنية بن بريك يناقشان الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات لليمنيين من مقر إقامة المحرمي بأبوظبي
حرقان القدم من الأعراض المزعجة التي يعاني منها بعض الأشخاص نتيجة للتعرض لبعض الأسباب التي عادة ما تحتاج لاستشارة طبية سريعة وذلك للسيطرة قدر الإمكان على الألم وتقليل فرص ظهور مضاعفات.
أسباب الشعور بحرقان القدم
1- الإصابة بالسكرييمكن أن يتسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم تلف في أعصاب اليدين والقدمين، وبالتالي زيادة الشعور بالحرقان أو الوخز، وعادة ما يفضل استشارة الطبيب المختص عند استمرار العرض فترة طويلة.
2- نقص فيتامين ب 12عادة ما تحتاج أعصاب الجسم إلى فيتامين ب 12 وذلك للحفاظ على قدرتها على العمل، وبالتالي فإن نقص فيتامين ب 12 في الجسم أو اتباع نظام غذائي نباتي يتسبب في الشعور بحرقان في القدم.
3- الفشل الكلوي المزمنالفشل الكلوي المزمن أحد الحالات الطبية التي تصيب الأشخاص نتيجة اضطراب مستويات السكر في الدم أو ارتفاع ضغط الدم الدائم، مما يتسبب في تراكم السموم والفضلات في الجسم ومن ثم الشعور بالحرقان في القدم.
4- قصور الغدة الدرقيةقد يتسبب عدم إنتاج الهرمونات من الغدة الدرقية بشكل كافي في صعوبة حرق الجسم للطاقة وبالتالي تظهر بعض الأعراض المزعجة مثل الشعور بالتعب والإرهاق وحرقان القدم والإمساك والنسيان.
5- التهاب الجلد التماسييمكن أن يعاني بعض الأشخاص من تهيج الجلد نتيجة استعمال بعض المواد القاسية مثل المنظفات أو الشمع أو المواد الكيميائية الأخرى وبالتالي زيادة تحسس الجلد والمعاناة من حرقان القدم الذي يمكن أن يستمر فترة طويلة وقد تتطور المضاعفات إلى أن تصل لتآكل الطبقة الخارجية من الجلد.
علاجات منزلية لحرقان القدموفقًا لموقع "Medical News Today"، يمكن الاعتماد على بعض العلاجات المنزلية البسيطة لتخفيف حرقان القدم والحد من أعراضه، ومن أبرزها:الثلجالملح الإنجليزيخل التفاحمكملات الكركمزيت السمكزنجبيلالليدوكايين أو الكابسيسينتدليك القدم