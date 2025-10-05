اكتشف 5 أسباب للشعور بحرقان في القدم.. اعرفها

الأحد 05 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 148

حرقان القدم من الأعراض المزعجة التي يعاني منها بعض الأشخاص نتيجة للتعرض لبعض الأسباب التي عادة ما تحتاج لاستشارة طبية سريعة وذلك للسيطرة قدر الإمكان على الألم وتقليل فرص ظهور مضاعفات.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أسباب الشعور بحرقان في القدم وفقًا لما ذكره موقع "webmd".أسباب الشعور بحرقان القدم

1- الإصابة بالسكرييمكن أن يتسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم تلف في أعصاب اليدين والقدمين، وبالتالي زيادة الشعور بالحرقان أو الوخز، وعادة ما يفضل استشارة الطبيب المختص عند استمرار العرض فترة طويلة.

2- نقص فيتامين ب 12عادة ما تحتاج أعصاب الجسم إلى فيتامين ب 12 وذلك للحفاظ على قدرتها على العمل، وبالتالي فإن نقص فيتامين ب 12 في الجسم أو اتباع نظام غذائي نباتي يتسبب في الشعور بحرقان في القدم.

3- الفشل الكلوي المزمنالفشل الكلوي المزمن أحد الحالات الطبية التي تصيب الأشخاص نتيجة اضطراب مستويات السكر في الدم أو ارتفاع ضغط الدم الدائم، مما يتسبب في تراكم السموم والفضلات في الجسم ومن ثم الشعور بالحرقان في القدم.

4- قصور الغدة الدرقيةقد يتسبب عدم إنتاج الهرمونات من الغدة الدرقية بشكل كافي في صعوبة حرق الجسم للطاقة وبالتالي تظهر بعض الأعراض المزعجة مثل الشعور بالتعب والإرهاق وحرقان القدم والإمساك والنسيان.

5- التهاب الجلد التماسييمكن أن يعاني بعض الأشخاص من تهيج الجلد نتيجة استعمال بعض المواد القاسية مثل المنظفات أو الشمع أو المواد الكيميائية الأخرى وبالتالي زيادة تحسس الجلد والمعاناة من حرقان القدم الذي يمكن أن يستمر فترة طويلة وقد تتطور المضاعفات إلى أن تصل لتآكل الطبقة الخارجية من الجلد.

علاجات منزلية لحرقان القدموفقًا لموقع "Medical News Today"، يمكن الاعتماد على بعض العلاجات المنزلية البسيطة لتخفيف حرقان القدم والحد من أعراضه، ومن أبرزها:الثلجالملح الإنجليزيخل التفاحمكملات الكركمزيت السمكزنجبيلالليدوكايين أو الكابسيسينتدليك القدم