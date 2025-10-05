احذر- الصداع المتكرر قد يكون مؤشرًا ل مرض خطير

اكتشف 5 أسباب للشعور بحرقان في القدم.. اعرفها حماس تفاجئ إسرائيل و تقلب الطاولة على نتنياهو سوريا في أول انتخابات تحت قيادة الشرع لمدة 3 ساعات.. السوريون يختارون نوابهم خليل الحية يعود من تحت الركام.. ظهور يربك الحسابات بعد صمت الغارة القطرية خريطة غامضة... ترامب يكشف خطوط الانسحاب الإسرائيلي من غزة إنذار من الجنوب... صاروخ غامض في سماء إسرائيل وقفة غاضبة في تعز: تطالب بضبط مطلوبين أمنيا فروا إلى الساحل الغربي هجوم الحوثيين على سفينة هولندية يشعل غضب أوروبا: دعوات لعقوبات وتحرك دولي تيليمن تدشن مشروع محطة أقمار صناعية في عدن بالتعاون مع عربسات لتعزيز الاتصالات الوطنية بن بريك يناقشان الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات لليمنيين من مقر إقامة المحرمي بأبوظبي
يعاني بعض الأشخاص من صداع متكرر يؤثر على جودة حياتهم اليومية، لكن هل يمكن أن يكون هذا الصداع علامة على مشكلة صحية أعمق؟في هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" أسباب الصداع المتكرر وطرق التعامل معه، وفقًا لما ذكره الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي.
يوضح "حتة" أن الصداع المتكرر قد ينشأ نتيجة عدة عوامل، منها الجفاف، نقص النوم، التوتر النفسي، أو مشاكل في النظر، مثل ضعف النظر غير المصحح.
وتابع: أن بعض الصداع يكون مرتبطًا بارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات في الدورة الدموية أو بعض الالتهابات، ما يستدعي مراجعة الطبيب للتأكد من عدم وجود أسباب خطيرة تستدعي تدخلًا طبيًا عاجلًا.
وأضاف استشاري الصحة العامة أن الوقاية والتقليل من الصداع تشمل شرب كمية كافية من الماء يوميًا، الحصول على نوم منتظم، تناول وجبات متوازنة، وتقليل التوتر النفسي من خلال تمارين الاسترخاء أو الرياضة الخفيفة.
وشدد "حتة" على أن العلاج الطبي قد يكون ضروريًا في حال كان الصداع شديدًا أو متكررًا بشكل غير معتاد، مشيرًا إلى أهمية متابعة ضغط الدم وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد السبب الأساسي ووضع خطة علاجية مناسبة