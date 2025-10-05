احذر- الصداع المتكرر قد يكون مؤشرًا ل مرض خطير

الأحد 05 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 179

يعاني بعض الأشخاص من صداع متكرر يؤثر على جودة حياتهم اليومية، لكن هل يمكن أن يكون هذا الصداع علامة على مشكلة صحية أعمق؟في هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" أسباب الصداع المتكرر وطرق التعامل معه، وفقًا لما ذكره الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي.

يوضح "حتة" أن الصداع المتكرر قد ينشأ نتيجة عدة عوامل، منها الجفاف، نقص النوم، التوتر النفسي، أو مشاكل في النظر، مثل ضعف النظر غير المصحح.

وتابع: أن بعض الصداع يكون مرتبطًا بارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات في الدورة الدموية أو بعض الالتهابات، ما يستدعي مراجعة الطبيب للتأكد من عدم وجود أسباب خطيرة تستدعي تدخلًا طبيًا عاجلًا.

وأضاف استشاري الصحة العامة أن الوقاية والتقليل من الصداع تشمل شرب كمية كافية من الماء يوميًا، الحصول على نوم منتظم، تناول وجبات متوازنة، وتقليل التوتر النفسي من خلال تمارين الاسترخاء أو الرياضة الخفيفة.

وشدد "حتة" على أن العلاج الطبي قد يكون ضروريًا في حال كان الصداع شديدًا أو متكررًا بشكل غير معتاد، مشيرًا إلى أهمية متابعة ضغط الدم وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد السبب الأساسي ووضع خطة علاجية مناسبة