سوريا في أول انتخابات تحت قيادة الشرع لمدة 3 ساعات.. السوريون يختارون نوابهم

الأحد 05 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

يختار السوريون، اليوم (الأحد)، نوابهم في مجلس الشعب، في أول انتخابات برلمانية منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أمس (السبت)، عن المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات نوار نجمة قوله: «إن أعضاء الهيئات الناخبة يبدأون عند الساعة التاسعة من صباح اليوم، بالتوافد إلى مراكز الاقتراع وإبراز أوراقهم الثبوتية، ليتسلّموا بطاقاتهم الانتخابية، ثم يتوجّهون إلى رؤساء اللجان الفرعية ليأخذوا الورقة الانتخابية المختومة رسمياً.

وأضاف نجمة أنه بعد الحصول على الورقة الانتخابية يدخل عضو الهيئة الناخبة إلى غرفة الاقتراع السري ويقوم بتجهيز ورقته، ويكون التصويت ضمن صندوق الاقتراع بشكل علني».

وأفاد بأن عملية الاقتراع تنتهي عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بشكل مبدئي، وفي حال لم يُدلِ جميع أعضاء الهيئة الناخبة بأصواتهم يمكن تمديد عملية الاقتراع كحد أقصى حتى الساعة الرابعة بعد الظهر.

وأفصح بأن النتائج الرسمية ستعلن من خلال مؤتمر صحفي رسمي يعقد الإثنين أو الثلاثاء القادم.

وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أعلن أن عدد المرشحين يبلغ 1,568 يتنافسون على 140 مقعداً، وتأجل إجراء الانتخابات في محافظة الرقة ومنطقة رأس العين في محافظة الحسكة إلى الأحد بعد القادم أو الذي يليه، في حين بقيت أغلب دوائر محافظة الحسكة والسويداء مؤجلة لحين استقرار الأوضاع في المنطقة.

ومن اللافت في هذه الانتخابات مشاركة شخصية يهودية لأول مرة منذ عام 1967 ويدعى هنري حمرة.

ويتكون المجلس الجديد من 210 أعضاء، منهم 140 يُختارون عبر لجان فرعية وهيئات ناخبة في المرحلة الأولى، وتتمثل المرحلة الثانية بالانتخابات داخل كل دائرة، على أن يُعين الثلث المتبقي بمرسوم من رئيس الجمهورية.

وتشكل الكفاءات وأصحاب التخصصات المتنوعة 70% من الهيئات الناخبة، مقابل 30% من أعيان ووجهاء يمثلون شرائح اجتماعية واسعة.

وتبلغ مدة ولاية مجلس الشعب 30 شهراً قابلة للتجديد، ضمن مرحلة انتقالية تمتد إلى 4 سنوات مع إمكانية تمديدها سنة إضافية.

ويتولى المجلس الجديد مهمات اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، والعفو العام.

ويتولى المجلس أيضاً دوراً تأسيسياً عبر تشكيل لجنة لإعداد دستور دائم يُنتظر أن يُعرض على استفتاء عام عندما تتوفر ظروف الأمن والاستقرار بهدف وصوله إلى جميع المواطنين، وبعد اعتماده تُجرى انتخابات برلمانية ومحلية ورئاسية