خليل الحية يعود من تحت الركام.. ظهور يربك الحسابات بعد صمت الغارة القطرية

الأحد 05 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 164

في مشهد أعاد خلط الأوراق السياسية والإعلامية، ظهر رئيس حركة "حماس" ورئيس وفدها المفاوض خليل الحية فجر اليوم الأحد، للمرة الأولى منذ نجاته من محاولة اغتيال إسرائيلية استهدفته في العاصمة القطرية الدوحة قبل أسابيع.

الظهور الذي بثته قناة قطرية أظهر الحية متحدثاً بصوت متماسك رغم الفقد الكبير، إذ أشار إلى استشهاد نجله همام الحية ومدير مكتبه وعدد من مرافقيه في الغارة، قائلاً: > “لا فرق بين أي شهيد في غزة وبين ابني”.

وجاء هذا الظهور ليؤكد نجاته من الهجوم الذي شنته إسرائيل في التاسع من سبتمبر الماضي، عندما استهدفت اجتماعاً لقيادات من المكتب السياسي لحماس كانت تناقش مقترحاً أمريكياً لوقف إطلاق النار في غزة، ما أدى إلى مقتل خمسة من مرافقي الوفد المفاوض وعنصر من قوات الأمن القطرية.

العملية أثارت حينها توترًا دبلوماسيًا حادًا، دفعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تقديم اعتذار رسمي لقطر خلال مكالمة هاتفية جرت من البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متعهداً بعدم تكرار استهداف الأراضي القطرية مستقبلاً.

ورغم الغموض الذي يلف تفاصيل الغارة، فإن ظهور الحية المفاجئ اليوم يعيد طرح أسئلة حول ما جرى فعلاً في تلك الليلة التي كادت أن تُشعل أزمة جديدة في المنطقة.