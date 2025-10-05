خريطة غامضة... ترامب يكشف خطوط الانسحاب الإسرائيلي من غزة إنذار من الجنوب... صاروخ غامض في سماء إسرائيل وقفة غاضبة في تعز: تطالب بضبط مطلوبين أمنيا فروا إلى الساحل الغربي هجوم الحوثيين على سفينة هولندية يشعل غضب أوروبا: دعوات لعقوبات وتحرك دولي تيليمن تدشن مشروع محطة أقمار صناعية في عدن بالتعاون مع عربسات لتعزيز الاتصالات الوطنية بن بريك يناقشان الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات لليمنيين من مقر إقامة المحرمي بأبوظبي لماذا تتسابق كبرى الشركات العالمية في ضح مئات المليارات للاستثمار في الذكاء الاصطناعي؟ الخزانة الأميركية تدرس إصدار عملة معدنية بصورة ترامب احتفاءً بمرور 250 عاماً على استقلال البلاد تريوندا تنطلق بثلاث موجات... كرة مونديال 2026 تتحدث بلغة التكنولوجيا والهوية زياش في مهب الريح... والركراكي يترقب عودة النسخة الذهبية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتراض صاروخ أُطلق من الأراضي اليمنية، في حادثة تُعد امتداداً للهجمات التي ينفذها الحوثيون المدعومون من إيران باتجاه إسرائيل ومصالحها في المنطقة.
وأوضح الجيش، في بيان رسمي، أن صفارات الإنذار دوّت في عدد من المناطق الإسرائيلية "وفقاً للبروتوكول المتبع"، عقب رصد الصاروخ واعتراضه من قبل سلاح الجو.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر الإقليمي الناتج عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي يقول الحوثيون إنها الدافع وراء استهدافهم المتكرر لإسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
وأكدت مصادر عسكرية أن معظم الهجمات القادمة من اليمن يتم التصدي لها بنجاح، غير أن استمرارها يعكس اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط، ويثير مخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.