إنذار من الجنوب... صاروخ غامض في سماء إسرائيل

الأحد 05 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -خاص

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتراض صاروخ أُطلق من الأراضي اليمنية، في حادثة تُعد امتداداً للهجمات التي ينفذها الحوثيون المدعومون من إيران باتجاه إسرائيل ومصالحها في المنطقة.

وأوضح الجيش، في بيان رسمي، أن صفارات الإنذار دوّت في عدد من المناطق الإسرائيلية "وفقاً للبروتوكول المتبع"، عقب رصد الصاروخ واعتراضه من قبل سلاح الجو.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر الإقليمي الناتج عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي يقول الحوثيون إنها الدافع وراء استهدافهم المتكرر لإسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأكدت مصادر عسكرية أن معظم الهجمات القادمة من اليمن يتم التصدي لها بنجاح، غير أن استمرارها يعكس اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط، ويثير مخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.