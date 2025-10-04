وقفة غاضبة في تعز: تطالب بضبط مطلوبين أمنيا فروا إلى الساحل الغربي هجوم الحوثيين على سفينة هولندية يشعل غضب أوروبا: دعوات لعقوبات وتحرك دولي تيليمن تدشن مشروع محطة أقمار صناعية في عدن بالتعاون مع عربسات لتعزيز الاتصالات الوطنية بن بريك يناقشان الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات لليمنيين من مقر إقامة المحرمي بأبوظبي لماذا تتسابق كبرى الشركات العالمية في ضح مئات المليارات للاستثمار في الذكاء الاصطناعي؟ الخزانة الأميركية تدرس إصدار عملة معدنية بصورة ترامب احتفاءً بمرور 250 عاماً على استقلال البلاد تريوندا تنطلق بثلاث موجات... كرة مونديال 2026 تتحدث بلغة التكنولوجيا والهوية زياش في مهب الريح... والركراكي يترقب عودة النسخة الذهبية توتنهام يهزم ليدز ويصعد مؤقتًا إلى وصافة الدوري الإنجليزي مأرب تحتفي بالإبداع الوطني: إعلان الفائزين في مسابقة «قصائد المطارح» الشعرية
نظّم عدد من أهالي الشهداء والمغدور بهم في مدينة تعز، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، للمطالبة بتحقيق العدالة وتطبيق القانون بحق المتهمين بالقتل الذين فرّوا من المدينة ولجأوا إلى مديرية المخا الخاضعة لسيطرة قوات المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح.
ورفع المحتجون صور أبنائهم ولافتات غاضبة تطالب بسرعة القبض على الجناة الذين — بحسب قولهم — “يسرحون ويمرحون في المخا” تحت حماية وتستر بعض الجهات هناك.
وأكد البيان الصادر عن الوقفة وصل موقع مأرب برس نسخة منه على "الضرورة القصوى لملاحقة القتلة الهاربين في الساحل الغربي وإحالتهم إلى القضاء فوراً، لضمان نيلهم العقاب العادل والرادع على ما ارتكبوه من جرائم".
ووجّه أهالي الضحايا نداءً عاجلاً إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ووزيري الداخلية والدفاع، لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه القضية، مؤكدين أن التهاون في ملاحقة القتلة يهدد السلم المجتمعي ويكرّس ظاهرة الإفلات من العقاب.
وشدد المحتجون على ضرورة محاسبة الجناة وكل من يقف خلفهم أو يوفّر لهم الحماية، مؤكدين أن العدالة وحدها هي الكفيلة بحفظ الأمن والاستقرار في المحافظة.