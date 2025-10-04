هجوم الحوثيين على سفينة هولندية يشعل غضب أوروبا: دعوات لعقوبات وتحرك دولي

السبت 04 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه البالغ إزاء تزايد القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية في اليمن، خاصة مناطق سيطرة الحوثيين.

ودعا الاتحاد -في بيان له خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف- إلى إزالة العوائق لضمان إيصال المساعدات بشكل آمن لجميع أنحاء اليمن.

واضاف "سنواصل دعم بناء قدرات اللجنة الوطنية للتحقيق، مشيرا إلى أن الولاية الحالية غير كافية.

كما دعا مجلس حقوق الإنسان إلى منح تفويض رسمي لمناقشة الوضع المتدهور على الأرض في اليمن استنادا إلى تقرير مستقل من مكتب المفوض السامي.

وكان وزير الخارجية الهولندي، ديفيد فان ويل، قد توعد بالعمل على إدراج جماعة الحوثي ضمن قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي، والضغط من أجل تبني الاتحاد عقوبات إضافية على الجماعة.

وقال ديفيد فان في بيان نشره على منصة (إكس)، "ندين بشدة الهجوم الأخير على سفينة الشحن الهولندية Minerva Antonia، والذي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه".

وأضاف: "سأعمل على إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي، وعلى أن يتبنى الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية". مشيرا إلى أن الحوثيين قد شكلوا منذ فترة طويلة تهديدًا خطيرًا لحرية الملاحة، وهذا أمر غير مقبول.

وأفاد أن الهجوم الحوثي على السفينة الهولندية يبرز أهمية التحرك الدولي ضد الحوثيين والجماعات المسلحة الأخرى في المنطقة.

والثلاثاء، أعلنت ميليشيا الحوثي مسؤوليتها عن استهداف السفينة في خليج عدن، "بصاروخ مجنح"، ما أدى إلى إصابة السفينة واشتعال النيران فيها.