تيليمن تدشن مشروع محطة أقمار صناعية في عدن بالتعاون مع عربسات لتعزيز الاتصالات الوطنية

السبت 04 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

أعلنت الشركة اليمنية للاتصالات "تيليمن" عن توقيع اتفاقية مع منظمة الأقمار الصناعية العربية "عربسات" لإنشاء محطة أرضية حديثة في العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ نقل مقر الشركة إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية.

وأوضحت "تيليمن" في بيانها أن المحطة ستُسهم في توفير خدمات متعددة تشمل البث التلفزيوني الفضائي، والاتصالات الخاصة، وحلول الربط الخلفي، إضافة إلى خدمات إنترنت الأشياء التي أصبحت ركيزة أساسية في التحول الرقمي.

وأضافت أن المشروع يستهدف دعم قطاعات حيوية مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات المصرفية، فضلاً عن الجهات العسكرية والأمنية، من خلال تزويدها بحلول اتصالية متقدمة وآمنة تواكب المعايير الدولية.

وأكدت الشركة أن اختيار عدن كموقع لإنشاء المحطة يأتي ضمن خطتها الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية للاتصالات الوطنية، وضمان استقلال القرار التقني بعيداً عن سيطرة مليشيا الحوثي التي استحوذت على المرافق الحيوية في صنعاء.

تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة اليمنية لإعادة بناء قطاع الاتصالات بعد سنوات من الانقسام، حيث ما تزال معظم موارد هذا القطاع الحيوي تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء. ويُتوقع أن يسهم المشروع الجديد في تعزيز الأمن السيبراني، وتحسين جودة الخدمات في المحافظات المحررة، وإعادة الثقة بالمؤسسات الوطنية في مجال الاتصالات والتقنية.