بن بريك يناقشان الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات لليمنيين من مقر إقامة المحرمي بأبوظبي

عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي، اليوم السبت من مقر إقامته في أبوظبي، لقاءً مع رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، لمناقشة الأوضاع الخدمية والاقتصادية في البلاد، والجهود المبذولة لتنفيذ برنامج الإصلاحات الحكومية.
وخلال اللقاء، استعرض بن بريك أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة في مسار الإصلاح الإداري والاقتصادي، والتركيز على تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، وضمان استدامتها رغم الصعوبات القائمة.
وأكد المحرّمي أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مشيراً إلى أهمية استكمال ما تبقى منها لتجاوز التحديات وتحقيق نقلة نوعية في الأداء الاقتصادي والإداري.
كما أشاد بالتحسن النسبي في استقرار سعر العملة المحلية وتوفر المشتقات النفطية، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً يمكن البناء عليه لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.
ودعا المحرّمي إلى تعزيز التعاون مع الأشقاء في السعودية والإمارات لدعم مسار الإصلاحات وتحسين مستوى الخدمات، مشدداً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتلبية تطلعات الشعب اليمني.
من جهته، ثمّن رئيس الوزراء دعم مجلس القيادة والحريصين على إنجاح برنامج الإصلاحات، مؤكداً التزام الحكومة بالمضي قدماً في تنفيذها وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والإداري المنشود.