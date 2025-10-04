الخزانة الأميركية تدرس إصدار عملة معدنية بصورة ترامب احتفاءً بمرور 250 عاماً على استقلال البلاد تريوندا تنطلق بثلاث موجات... كرة مونديال 2026 تتحدث بلغة التكنولوجيا والهوية زياش في مهب الريح... والركراكي يترقب عودة النسخة الذهبية توتنهام يهزم ليدز ويصعد مؤقتًا إلى وصافة الدوري الإنجليزي مأرب تحتفي بالإبداع الوطني: إعلان الفائزين في مسابقة «قصائد المطارح» الشعرية حدث غير مسبوق في سوريا.. غداً أول انتخابات بعد سقوط الأسد سعر صرف الدولار والريال السعودي اليوم في عدن وصنعاء دعت لسرعة تصنيفهم إرهابيين.. الحكومة اليمنية تكشف معلومات حول امتلاك الحوثيين مكونات ''أسلحة كيميائية وبيولوجية'' محذرة من خطر غير مسبوق النص الكامل لرد حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة.. وبماذا علق ترامب؟ الجبايات في الضالع: مئات الملايين تذهب في مهب الريح!
أعلن مسؤولون الجمعة أن وزارة الخزانة الأميركية تنظر في إصدار عملة نقدية معدنية من فئة دولار واحد تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب، وذلك بمناسبة الذكرى ال250 لاستقلال البلاد.
وأعاد وزير الخزانة سكوت بيسنت مشاركة منشور لأمين الخزانة براندون بيتش يتضمن تصاميم أولية لهذه العملة.
ونشر بيتش على منصة اكس مسودات التصاميم الأولية مرفقة بتعليق أنه “يتطلع إلى مشاركة المزيد منها قريبا، بمجرد انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي”.
ويُظهر أحد التصاميم صورة لترامب على الوجه الأول للعملة النقدية، بينما يحمل الوجه الثاني صورة أخرى له رافعا قبضته أمام علم أميركي مع عبارة “حارب حارب حارب”.
وعند سؤاله عن العملة، انتقد متحدث باسم وزارة الخزانة ما وصفه ب”الإغلاق القسري الذي فرضه اليسار المتطرف على حكومتنا”.
ثم أضاف “تعكس هذه المسودة الأولى بوضوح الروح الراسخة لبلدنا وديمقراطيتنا، حتى في مواجهة عقبات هائلة”.
وكان الكونغرس قد أقر عام 2020 تشريعا وقعه ترامب خلال ولايته الأولى يسمح لوزارة الخزانة بإصدار عملات معدنية من فئة دولار واحد “بتصاميم رمزية للاحتفال بالذكرى المئوية الخامسة والخمسين للولايات المتحدة”.
ويمكن لوزارة الخزانة صك عملات معدنية وإصدارها خلال فترة عام واحد تبدأ في كانون الثاني/يناير 2026.
ويفرض الكونغرس الأميركي قيودا على استخدام وزارة الخزانة لصور أشخاص أحياء في تصاميم العملات، ومن غير الواضح ما إذا كانت تصاميم عملة ترامب ستواجه عقبات بموجب القوانين الحالية.