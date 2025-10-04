آخر الاخبار

الخزانة الأميركية تدرس إصدار عملة معدنية بصورة ترامب احتفاءً بمرور 250 عاماً على استقلال البلاد تريوندا تنطلق بثلاث موجات... كرة مونديال 2026 تتحدث بلغة التكنولوجيا والهوية زياش في مهب الريح... والركراكي يترقب عودة النسخة الذهبية        توتنهام يهزم ليدز ويصعد مؤقتًا إلى وصافة الدوري الإنجليزي مأرب تحتفي بالإبداع الوطني: إعلان الفائزين في مسابقة «قصائد المطارح» الشعرية حدث غير مسبوق في سوريا.. غداً أول انتخابات بعد سقوط الأسد سعر صرف الدولار والريال السعودي اليوم في عدن وصنعاء دعت لسرعة تصنيفهم إرهابيين.. الحكومة اليمنية تكشف معلومات حول امتلاك الحوثيين مكونات ''أسلحة كيميائية وبيولوجية'' محذرة من خطر غير مسبوق النص الكامل لرد حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة.. وبماذا علق ترامب؟ الجبايات في الضالع: مئات الملايين تذهب في مهب الريح!

الخزانة الأميركية تدرس إصدار عملة معدنية بصورة ترامب احتفاءً بمرور 250 عاماً على استقلال البلاد

السبت 04 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 128

 

أعلن مسؤولون الجمعة أن وزارة الخزانة الأميركية تنظر في إصدار عملة نقدية معدنية من فئة دولار واحد تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب، وذلك بمناسبة الذكرى ال250 لاستقلال البلاد.

 

وأعاد وزير الخزانة سكوت بيسنت مشاركة منشور لأمين الخزانة براندون بيتش يتضمن تصاميم أولية لهذه العملة.

 

ونشر بيتش على منصة اكس مسودات التصاميم الأولية مرفقة بتعليق أنه “يتطلع إلى مشاركة المزيد منها قريبا، بمجرد انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي”.

 

ويُظهر أحد التصاميم صورة لترامب على الوجه الأول للعملة النقدية، بينما يحمل الوجه الثاني صورة أخرى له رافعا قبضته أمام علم أميركي مع عبارة “حارب حارب حارب”.

 

وعند سؤاله عن العملة، انتقد متحدث باسم وزارة الخزانة ما وصفه ب”الإغلاق القسري الذي فرضه اليسار المتطرف على حكومتنا”.

 

ثم أضاف “تعكس هذه المسودة الأولى بوضوح الروح الراسخة لبلدنا وديمقراطيتنا، حتى في مواجهة عقبات هائلة”.

 

وكان الكونغرس قد أقر عام 2020 تشريعا وقعه ترامب خلال ولايته الأولى يسمح لوزارة الخزانة بإصدار عملات معدنية من فئة دولار واحد “بتصاميم رمزية للاحتفال بالذكرى المئوية الخامسة والخمسين للولايات المتحدة”.

 

ويمكن لوزارة الخزانة صك عملات معدنية وإصدارها خلال فترة عام واحد تبدأ في كانون الثاني/يناير 2026.

 

ويفرض الكونغرس الأميركي قيودا على استخدام وزارة الخزانة لصور أشخاص أحياء في تصاميم العملات، ومن غير الواضح ما إذا كانت تصاميم عملة ترامب ستواجه عقبات بموجب القوانين الحالية.

إقراء أيضاً
أسعار الذهب في السعودية تشتعل وسط ترقب المستثمرين «ارتفاع غير مسبوق لعيار 24»
تقرير أممي يحذر: إجراءات البنك المركزي بعدن مهددة بالانهيار لهذا السبب
مصلحة الجمارك تنفذ خطة تنظيم الواردات وتسهل دخول البضائع وتكشف عن واردات بقيمة 7
الذهب يحقق قفزات تاريخية ويواصل تحطيم الأرقام القياسية ويقترب من 3000 دولار ,, ال
مصر تكشف عن خسائر مهولة وبالمليارات جراء هجمات الحوثيين على السفن التجارية
سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول