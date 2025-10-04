تريوندا تنطلق بثلاث موجات... كرة مونديال 2026 تتحدث بلغة التكنولوجيا والهوية

السبت 04 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وشركة صناعة المعدات الرياضية “أديداس” النقاب عن الكرة “تريوندا”، وهي الكرة الرسمية لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

وللمرة الأولى تقام بطولة كأس العام في ثلاث دول، ولهذا جاءت تسمية الكرة بـ”تريوندا”، والتي تعني “ثلاث موجات” بالإسبانية.

ويتميز تصميم الكرة بألوان الأحمر والأخضر والأزرق، تكريما للدول الثلاث المضيفة لكأس العالم.

وقال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في حفل الكشف عن الكرة الجديدة: “أتوق لرؤية الكرة وهي تدخل الشباك”.

ووفقا لفيفا، تتميز الكرة بعدة ابتكارات تقنية هامة.

تضمن الخطوط العميقة في الكرة توزيع مقاومة الهواء بشكل متساو على سطحها، مما يوفر ثباتا مثاليا أثناء الطيران.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الكرة على رموز بارزة لا ترى إلا عن قرب، مما يحسن من التماسك عند التسديد أو المراوغة في الظروف الممطرة أو الرطبة.

كما تحتوي الكرة أيضا على شريحة استشعار للحركة بتردد 500 هرتز ترسل بيانات دقيقة إلى نظام حكم الفيديو المساعد (فار) في الوقت الحقيقي، مما “يعزز من قدرة الحكام على اتخاذ القرارات”، بحسب ما ذكر فيفا.

وتبدأ منافسات كأس العالم يوم 11 يونيو/حزيران 2026، وتقام المباراة النهائية يوم 19 يوليو/تموز 2026.

وتم زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 48 بدلا من 32 منتخبا.