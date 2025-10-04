الخزانة الأميركية تدرس إصدار عملة معدنية بصورة ترامب احتفاءً بمرور 250 عاماً على استقلال البلاد تريوندا تنطلق بثلاث موجات... كرة مونديال 2026 تتحدث بلغة التكنولوجيا والهوية زياش في مهب الريح... والركراكي يترقب عودة النسخة الذهبية توتنهام يهزم ليدز ويصعد مؤقتًا إلى وصافة الدوري الإنجليزي مأرب تحتفي بالإبداع الوطني: إعلان الفائزين في مسابقة «قصائد المطارح» الشعرية حدث غير مسبوق في سوريا.. غداً أول انتخابات بعد سقوط الأسد سعر صرف الدولار والريال السعودي اليوم في عدن وصنعاء دعت لسرعة تصنيفهم إرهابيين.. الحكومة اليمنية تكشف معلومات حول امتلاك الحوثيين مكونات ''أسلحة كيميائية وبيولوجية'' محذرة من خطر غير مسبوق النص الكامل لرد حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة.. وبماذا علق ترامب؟ الجبايات في الضالع: مئات الملايين تذهب في مهب الريح!
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وشركة صناعة المعدات الرياضية “أديداس” النقاب عن الكرة “تريوندا”، وهي الكرة الرسمية لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.
وللمرة الأولى تقام بطولة كأس العام في ثلاث دول، ولهذا جاءت تسمية الكرة بـ”تريوندا”، والتي تعني “ثلاث موجات” بالإسبانية.
ويتميز تصميم الكرة بألوان الأحمر والأخضر والأزرق، تكريما للدول الثلاث المضيفة لكأس العالم.
وقال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في حفل الكشف عن الكرة الجديدة: “أتوق لرؤية الكرة وهي تدخل الشباك”.
ووفقا لفيفا، تتميز الكرة بعدة ابتكارات تقنية هامة.
تضمن الخطوط العميقة في الكرة توزيع مقاومة الهواء بشكل متساو على سطحها، مما يوفر ثباتا مثاليا أثناء الطيران.
بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الكرة على رموز بارزة لا ترى إلا عن قرب، مما يحسن من التماسك عند التسديد أو المراوغة في الظروف الممطرة أو الرطبة.
كما تحتوي الكرة أيضا على شريحة استشعار للحركة بتردد 500 هرتز ترسل بيانات دقيقة إلى نظام حكم الفيديو المساعد (فار) في الوقت الحقيقي، مما “يعزز من قدرة الحكام على اتخاذ القرارات”، بحسب ما ذكر فيفا.
وتبدأ منافسات كأس العالم يوم 11 يونيو/حزيران 2026، وتقام المباراة النهائية يوم 19 يوليو/تموز 2026.
وتم زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 48 بدلا من 32 منتخبا.