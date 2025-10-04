زياش في مهب الريح... والركراكي يترقب عودة النسخة الذهبية

السبت 04 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 151

أعرب المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي، عن حزنه الشديد على ما وصل إليه قائد الأمس القريب حكيم زياش، من شهرة ونجومية تلامس السماء مع أياكس أمستردام الهولندي وتشيلسي الإنكليزي في بداية العقد الحالي، إلى لاعب محترف مع إيقاف التنفيذ، بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة دون أن يتوصل إلى اتفاق مع ناد جديد.

وتوارى زياش (32 عاما) عن الأنظار، منذ إعلان خبر انفصاله بالتراضي عن ناديه السابق الدحيل القطري فور انتهاء الموسم الماضي. وفقط من حين لآخر كانت تُثار حوله الشائعات في الصحف والمواقع الرياضية المتخصصة في أخبار انتقالات اللاعبين المدربين، منها موجة إعلامية تحدثت عن إمكانية انضمامه إلى الوداد المغربي على سبيل الإعارة في كأس العالم للأندية الأخيرة التي أقيمت في الولايات المتحدة، وتبعها بتقارير وضعت اسمه في جمل مفيدة مع أندية إيطالية وإسبانية، أبرزها إشبيلية الأندلسي، لكن حتى الآن لم يتوصل إلى اتفاق رسمي مع أي ناد.

وفي حوار مع موقع “كووورة”، سُئل المدرب الركراكي عن وضعية زياش المعقدة، مع بدء العد التنازلي لانتهاء الربع الأول من هذا هذا الموسم دون أن يؤمن مستقبله مع فريق جديد، فأجاب قائلا: “يحبطني وضع زياش لأنه عميد وهداف، ولاعب بثقله قدم لنا الكثير، لقد كان وما يزال حاضرا ضمن حسابات القائمة الموسعة، للأسف تمنيت لو أن زياش عثر على ناد للعب معه في الفترة التي كانت متاحة أمامه، إلا أنه أخلف الوعد، وما علينا سوى الترقب.. هي وضعية استثنائية ومختلفة عن وضعية اللاعبين المصابين”، في إشارة واضحة لإمكانية استدعائه في المستقبل، إذا تخلص من مشكلته الحالية ونجح في استعادة النسخة العالمية المعروفة عنه.

وعن موقف القائد السابق الآخر رومان سايس، وفرصه في اللحاق بالمجموعة التي ستمثل أسود أطلس في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي ستستضيفها البلاد أواخر العام الحالي، قال المدرب نصاً: “رومان سايس هو من قادة هذا المنتخب، وقد تمنيت حضوره لهذا المعسكر، إلا أنه للأسف الشديد أصيب مع ناديه في مباراة بدوري أبطال آسيا. صحيح سايس يتغيب منذ فترة، ورغم ذلك نحن حريصون على تتبع وضعه، ومتى تعافى واستعاد لياقته سيكون مرحبا به في صفوفنا. سايس قائد، ودوره داخل المجموعة لا يقتصر فقط على ما يبليه من بلاء حسن داخل المستطيل الأخضر، بل يتعدى ذلك لتأثيره خارجه وبشكل إيجابي على اللاعبين، يهمنا أن نستعيد لاعب خبرة بهذه المواصفات، وأتمنى أن يتغلب على إصاباته المتكررة ليدعم جبهتنا فنحن بحاجة ماسة له”.

وفي رده على سؤال آخر حول أسباب عدم اعتماده على الظهير الأيمن لنادي إسبانيول عمر الهلالي ضمن خططه، بالرغم من انفجار موهبته في الليغا، فاجأ الجميع بقوله: “لسوء حظ الشيبي أنه جاء في زمن حكيمي الذي يعد الأفضل حاليا في مركزه حول العالم، لا يمكن أن يتقدم اليوم لاعب مهما كان مستواه على حكيمى أو حتى مزراوي في هذا الدور. لا أنظر للأمور بمنظار أرقام الهلالي أمام ريال مدريد أو برشلونة، بل وفق أمور أخرى، لذلك أرى أن محمد الشيبي لاعب بيراميدز المصري، يملك الكفاءة والجودة، فضلا عن أن أرقامه مميزة في دوري أبطال أفريقيا، وما قدمه أمام أهلي جدة السعودي كان مذهلا في المباراة التي أقيمت ضمن بطولة الانتركونتننتال”.

الجدير بالذكر، أن آخر الأنباء حول مستقبل حكيم زياش، تُفيد بأنه قد يحط الرحال إلى نادي كلوج الروماني، مستفيدا من ميزة أنه من اللاعبين المتاحين بالمجان في الوقت الحالي، لينقذ موسمه في هذه الفترة الحرجة من الموسم، أو بالأحرى ليحيي آماله في المشاركة مع منتخب بلاده في الكان والمونديال الأمريكي، كما فعل زميله المحتمل الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر إسلام سليماني، الذي انضم لنفس الفريق الروماني في سبتمر/ أيلول الماضي.