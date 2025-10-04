الخزانة الأميركية تدرس إصدار عملة معدنية بصورة ترامب احتفاءً بمرور 250 عاماً على استقلال البلاد تريوندا تنطلق بثلاث موجات... كرة مونديال 2026 تتحدث بلغة التكنولوجيا والهوية زياش في مهب الريح... والركراكي يترقب عودة النسخة الذهبية توتنهام يهزم ليدز ويصعد مؤقتًا إلى وصافة الدوري الإنجليزي مأرب تحتفي بالإبداع الوطني: إعلان الفائزين في مسابقة «قصائد المطارح» الشعرية حدث غير مسبوق في سوريا.. غداً أول انتخابات بعد سقوط الأسد سعر صرف الدولار والريال السعودي اليوم في عدن وصنعاء دعت لسرعة تصنيفهم إرهابيين.. الحكومة اليمنية تكشف معلومات حول امتلاك الحوثيين مكونات ''أسلحة كيميائية وبيولوجية'' محذرة من خطر غير مسبوق النص الكامل لرد حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة.. وبماذا علق ترامب؟ الجبايات في الضالع: مئات الملايين تذهب في مهب الريح!
فاز فريق توتنهام على مضيفه ليدز 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1 حيث تقدم توتنهام بهدف سجله ماتيس في الدقيقة 23، وتعادل ليدز عن طريق نوا أوكافور في الدقيقة 34.
وفي الشوط الثاني نجح فريق توتنهام في تسجيل الهدف الثاني عن طريق محمد قدوس في الدقيقة 57.
ورفع توتنهام رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بشكل مؤقت، وتوقف رصيد ليدز عند ثماني نقاط في المركز الثاني عشر.
وأصبح هذا الفوز هو الرابع لتوتنهام في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مباراتين.
في المقابل، أصبحت هذه الخسارة هي الثالثة لليدز في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما.