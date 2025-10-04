       توتنهام يهزم ليدز ويصعد مؤقتًا إلى وصافة الدوري الإنجليزي

السبت 04 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

فاز فريق توتنهام على مضيفه ليدز 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1 حيث تقدم توتنهام بهدف سجله ماتيس في الدقيقة 23، وتعادل ليدز عن طريق نوا أوكافور في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني نجح فريق توتنهام في تسجيل الهدف الثاني عن طريق محمد قدوس في الدقيقة 57.

ورفع توتنهام رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بشكل مؤقت، وتوقف رصيد ليدز عند ثماني نقاط في المركز الثاني عشر.

وأصبح هذا الفوز هو الرابع لتوتنهام في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مباراتين.

في المقابل، أصبحت هذه الخسارة هي الثالثة لليدز في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما.