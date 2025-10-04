مأرب تحتفي بالإبداع الوطني: إعلان الفائزين في مسابقة «قصائد المطارح» الشعرية

السبت 04 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - عبدالله العطار – خاص

عدد القراءات 288

أُعلن اليوم في مدينة مأرب عن أسماء الفائزين في مسابقة "قصائد المطارح" الشعرية، في فئتي الشعر الفصيح والعامي، ضمن مراكزها الثلاثة، والتي نظّمتها دائرة الإعلام والثقافة بفرع اتحاد الرشاد اليمني بالمحافظة.

وقد فاز في المسابقة أربعة شعراء، بينهم شاعرة، من أصل 38 متسابقاً ومتسابقة تقدموا للمشاركة. حيث نال الشاعر أحمد محمد نكير المركز الأول، وحاز حامد الحكيمي على المركز الثاني، فيما تقاسم المركز الثالث كل من الشاعر محمد نمران والشاعرة عليا العجي، بعد أن أقرت لجنة التحكيم منحهما جائزتين متساويتين تقديراً للتميز الشعري الذي قدّماه.

وفي الحفل الذي حضره عدد من مديري المكاتب التنفيذية والمهتمين بالشأن الثقافي، أكد وكيل محافظة مأرب لشؤون المديريات الغربية، محمد المعوضي، أن هذا التكريم، المتزامن مع احتفالات الأعياد الوطنية لثورة 26 سبتمبر، و14 أكتوبر، و30 نوفمبر، يُعد احتفاءً بالإبداع وتخليداً لذكرى المطارح التي مثّلت ذاكرة للبطولة الوطنية وصوتاً للمقاومة والتضحية في وجدان اليمنيين.

وأشار المعوضي إلى أن المسابقة تعزز دور الكلمة الشعرية في إحياء قيم التضحية والبطولة، واستلهام معاني الفداء التي جسّدتها مطارح مأرب كرمز للصمود والمقاومة الوطنية. وأضاف أن الاحتفاء بالمبدعين يمثل شرفاً لمحافظة مأرب وأبنائها، لما يجسده من قيم الوفاء والعطاء وترسيخ الهوية الوطنية، مؤكداً دعم السلطة المحلية بقيادة المحافظ اللواء سلطان العرادة للإبداع والمبدعين في مختلف المجالات باعتبارهم ركيزة للبناء والتنمية.

من جانبه، أكد رئيس فرع اتحاد الرشاد اليمني بمحافظة مأرب، عبدالرحمن الأعذل المرادي، أن هذه المناسبة تمثل محطة وفاء واحتفاءً بذكرى خالدة في وجدان كل يمني حر، مشيراً إلى أن المطارح كانت ولا تزال رمزاً وطنياً للصمود والتضحية، وحصناً منيعاً في وجه المشروع الحوثي الذي حاول النيل من كرامة الوطن وحريته.

وأضاف المرادي أن تنظيم مسابقة "قصائد المطارح" يأتي تعبيراً عن الوفاء لتلك الملاحم الوطنية، وتخليداً لبطولات الأحرار شعراً وثقافة، مؤكداً أن اتحاد الرشاد سيعمل على توثيق جميع القصائد المشاركة في إصدار شعري يحفظ هذه اللحظة التاريخية للأجيال القادمة. وهنأ الفائزين والمشاركين في المسابقة، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة ولجنة التحكيم وكل من أسهم في إنجاح هذا العمل الثقافي المتميز، ومجدداً العهد على المضي في طريق الحرية واستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي العادل، تحت راية القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس والحكومة الشرعية.

بدوره، استعرض رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة، سعد اليوسفي، آلية المسابقة التي استقبلت 38 قصيدة، بينها ثلاث قصائد لشاعرات، استُبعد منها 11 لعدم استيفاء الشروط، وتأهلت 27 إلى مرحلة التحكيم النهائي، واختارت لجنة التحكيم 11 قصيدة للمرحلة النهائية. وأكد اليوسفي أن المسابقة كانت منصة وطنية لإحياء روح المطارح واكتشاف المواهب الشعرية، مشيراً إلى أن دائرة الإعلام والثقافة ستصدر كتاباً يوثق القصائد المشاركة.

وشهد الحفل كلمة للجنة التحكيم، وإلقاء قصائد الفائزين، وتسليم الجوائز والشهادات التقديرية، إضافة إلى تكريم لجنة التحكيم ومنح شهادات مشاركة لجميع الشعراء والشاعرات المشاركين في المسابقة.