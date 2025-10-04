أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء يوم السبت 4 أكتوبر: عدن الدولار شراء = 1615 ريال بيع = 1626 ريال السعودي شراء = 425 ريال بيع = 427 ريال صنعاء الدولار شراء = 534 ريال بيع = 536 ريال السعودي شراء = 139.9 ريال بيع = 140.2 ريال

السبت 04 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

