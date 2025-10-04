آخر الاخبار

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء يوم السبت 4 أكتوبر: عدن الدولار شراء = 1615 ريال بيع = 1626 ريال السعودي شراء = 425 ريال بيع = 427 ريال صنعاء الدولار شراء = 534 ريال بيع = 536 ريال السعودي شراء = 139.9 ريال بيع = 140.2 ريال دعت لسرعة تصنيفهم إرهابيين.. الحكومة اليمنية تكشف معلومات حول امتلاك الحوثيين مكونات ''أسلحة كيميائية وبيولوجية'' محذرة من خطر غير مسبوق النص الكامل لرد حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة.. وبماذا علق ترامب؟ الجبايات في الضالع: مئات الملايين تذهب في مهب الريح! تحذير أممي من انهيار إجراءات البنك المركزي في عدن: الاقتصاد اليمني مهدد اشتعال ليلة جديدة من الحرب الجوي .. طائرات مسيرة تشل مطار ميونيخ في أكبر دولة غربية المنتخب السعودي يتوج بكأس الخليج تحت 17 سنة موسى أبو مرزوق يكشف لمن ستسلم حركة حماس سلاحها صفقة المسيّرات بين كييف وواشنطن تُربك موسكو وتفتح جبهة تكنولوجية جديدة خطة ترامب بشأن غزة.. هذه البنود لم تقبلها حركة حماس

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء يوم السبت 4 أكتوبر: عدن الدولار شراء = 1615 ريال بيع = 1626 ريال السعودي شراء = 425 ريال بيع = 427 ريال صنعاء الدولار شراء = 534 ريال بيع = 536 ريال السعودي شراء = 139.9 ريال بيع = 140.2 ريال

السبت 04 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 163

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء يوم السبت 4 أكتوبر:

عدن

الدولار

شراء = 1615 ريال 

بيع = 1626 ريال 

السعودي

شراء = 425 ريال

بيع = 427 ريال 

صنعاء

الدولار

شراء = 534 ريال

بيع = 536 ريال

السعودي 

شراء = 139.9 ريال

بيع = 140.2 ريال

إقراء أيضاً
دعت لسرعة تصنيفهم إرهابيين.. الحكومة اليمنية تكشف معلومات حول امتلاك الحوثيين مك
الجبايات في الضالع: مئات الملايين تذهب في مهب الريح!
تحذير أممي من انهيار إجراءات البنك المركزي في عدن: الاقتصاد اليمني مهدد
هولندا توجه دعوة للاتحاد الأوروبي بخصوص تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية
الحكومة اليمنية تطالب العالم بكسر الحصار على تصدير النفط في أحد المحافل الأممية
محمد بن زايد يلتقي رئيس وزراء اليمن.. تفاصيل اللقاء واهم الملفات التي تمت مناقشت
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول