أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء يوم السبت 4 أكتوبر: عدن الدولار شراء = 1615 ريال بيع = 1626 ريال السعودي شراء = 425 ريال بيع = 427 ريال صنعاء الدولار شراء = 534 ريال بيع = 536 ريال السعودي شراء = 139.9 ريال بيع = 140.2 ريال دعت لسرعة تصنيفهم إرهابيين.. الحكومة اليمنية تكشف معلومات حول امتلاك الحوثيين مكونات ''أسلحة كيميائية وبيولوجية'' محذرة من خطر غير مسبوق النص الكامل لرد حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة.. وبماذا علق ترامب؟ الجبايات في الضالع: مئات الملايين تذهب في مهب الريح! تحذير أممي من انهيار إجراءات البنك المركزي في عدن: الاقتصاد اليمني مهدد اشتعال ليلة جديدة من الحرب الجوي .. طائرات مسيرة تشل مطار ميونيخ في أكبر دولة غربية المنتخب السعودي يتوج بكأس الخليج تحت 17 سنة موسى أبو مرزوق يكشف لمن ستسلم حركة حماس سلاحها صفقة المسيّرات بين كييف وواشنطن تُربك موسكو وتفتح جبهة تكنولوجية جديدة خطة ترامب بشأن غزة.. هذه البنود لم تقبلها حركة حماس
