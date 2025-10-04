دعت لسرعة تصنيفهم إرهابيين.. الحكومة اليمنية تكشف معلومات حول امتلاك الحوثيين مكونات ''أسلحة كيميائية وبيولوجية'' محذرة من خطر غير مسبوق

السبت 04 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

دعت الحكومة اليمنية، الاتحاد الأوروبي لتحرك عاجل لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، محذرة من تنامي خطرهم.

وفي التفاصيل بحث وزير الإعلام والثقافة، معمر الإرياني، مع نائب مدير دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية، السفير أليكسيس أندريس، ومسؤول مكتب اليمن بالخارجية الفرنسية، بيير بيجارد، مستجدات الأوضاع في اليمن، والتطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات الإعلامية والثقافية والسياحية.

وفي اللقاء أشار الإرياني، الى الهجوم الإرهابي الذي شنّته مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الايراني، على سفينة الشحن الهولندية مؤخرا..محذراً من خطورة استمرار هذه الاعتداءات على خطوط الملاحة الدولية.

كما ذكر بالتحذيرات المتكررة التي أطلقتها الحكومة اليمنية منذ سنوات من تنامي هذا التهديد الذي تجاهله المجتمع الدولي حتى بدأ يطال أمن التجارة العالمية.

وطالب الوزير الإرياني، الاتحاد الأوروبي بسرعة تصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية، أسوة بالولايات المتحدة وعدد من الدول..مؤكداً أن المليشيا باتت تشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين، وأن التهاون في مواجهتها يمثل ضوءاً أخضر لمواصلة أنشطتها الإرهابية.

وأوضح الإرياني، أن الحوثيين تحولوا إلى أداة بيد أطراف إقليمية ودولية لتصفية الحسابات..مشيراً إلى أن قدراتهم العسكرية والتقنية في تطور مستمر بدعم وتسليح إيراني، وأن المعلومات المتوفرة لدى الحكومة تؤكد امتلاك المليشيات مكونات من أسلحة كيميائية وبيولوجية، وهو ما يشكل تهديداً غير مسبوق يتجاوز حدود اليمن إلى المنطقة والعالم.

وأكد الإرياني، أن الشعب اليمني هو الضحية الأولى لانقلاب المليشيات الحوثية وممارساتها القمعية، إلى جانب ما تمثله من خطر على أمن واستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي..داعياً المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود لمواجهة هذا الخطر المتصاعد وتجفيف منابعه الاقتصادية والسياسية والإعلامية والعسكرية.

كما دعا الارياني، إلى دعم الحكومة اليمنية والجيش الوطني، وتعزيز قدراتهما في ضبط الأمن ومكافحة الإرهاب..مشدداً على أهمية موقف أوروبي حازم إزاء الإرهاب الحوثي المتصاعد في البحر الأحمر وباب المندب.

وفي اللقاء الذي جرى بحضور سفير اليمن لدى فرنسا الدكتور رياض ياسين، ثمّن الارياني الموقف الفرنسي المتقدم الداعم للحكومة الشرعية وجهودها في استعادة مؤسسات الدولة، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار، والدعم الذي تقدمه فرنسا في المجالات الإنسانية والتنموية، ولا سيما في قطاع الثقافة..مشيداً بالدور النشط للسفيرة الفرنسية في اليمن كاترين كمون، ومتابعتها المستمرة لمختلف القضايا.

ورحب الإرياني، بمقترح توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام والثقافة والسياحة، ووزارة الثقافة الفرنسية للتعاون في مكافحة تهريب ونهب الآثار اليمنية، على غرار المذكرة الموقعة مع الحكومة الأمريكية..موجهاً الشكر للحكومة الفرنسية على دعمها المستمر، واستعادتها مؤخراً 16 قطعة أثرية يمنية..مقترحاً تنظيم معرض خاص لعرض الآثار المستردة.

كما استعرض الوزير الإرياني، الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وما انعكس عنها من تحسن في سعر الصرف..مثمناً الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن، وآخره دعم الموازنة بمبلغ 385 مليون دولار، والذي سيسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.

من جانبه، جدد أليكسيس أندريس، حرص فرنسا على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير مجالات التعاون المشترك، وتكثيف التنسيق حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما يخدم الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة والعالم.

وأكد ان الحكومة الفرنسية ثابته في دعمها لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، وفق وكالة سبأ.