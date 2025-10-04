النص الكامل لرد حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة.. وبماذا علق ترامب؟

السبت 04 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 276

سلّمت حركة حماس، يوم أمس، ردّها إلى الوسطاء بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة ، وأعلنت استعدادها لـ "تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط)" وذلك "حرصاً على وقف العدوان وحرب الإبادة" و"انطلاقاً من المسؤولية الوطنية"، وفق ما ورد في بيان رسمي عبر قناتها على تلغرام.

وأوضحت الحركة أن الردّ جاء عقب "مشاورات معمقة في مؤسساتها القيادية" و"مشاورات واسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية، ومشاورات مع الإخوة الوسطاء والأصدقاء"، مشدّدةً على تقديرها لجهود ترامب الهادفة إلى "وقف الحرب وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فوراً، ورفض احتلال القطاع ورفض تهجير الشعب الفلسطيني منه".

وتابعت الحركة بأنها تعلن عن "موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياءً وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل"، فضلاً عن تجديد موافقتها على "تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستناداً للدعم العربي والإسلامي".

ونبّهت حركة حماس إلى أن ما تضمّنته الخطة من قضايا أخرى تتعلق بمستقبل القطاع وحقوق الشعب الفلسطيني، تتطلّب "موقفاً وطنياً جامعاً واستناداً إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة"، وتنبغي مناقشتها في هذا السياق.

ولم يتضمن البيان أي إشارة إلى موقف الحركة من شرط تسليم سلاحها.

بعدها قال ترامب معلقًا على رد حماس بشأن قبول خطته حول غزة إنه وبناءً على بيان حركة حماس أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم.

وطلب ترامب من إسرائيل أن توقف قصف غزة فورا حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة.

وأضاف: نحن بالفعل في نقاش بشأن التفاصيل التي تتطلب العمل عليها.

فيما يلي النص الكامل لبيان حركة حماس الذي اعلنت فيه قبولا مشروطا بخطة ترامب:

حرصًا على وقف العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها أهلنا الصامدون في قطاع غزة، وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية، وحرصًا على ثوابت شعبنا وحقوقه ومصالحه العليا،، فقد أجرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” مشاورات معمقة في مؤسساتها القيادية ، ومشاورات واسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية، ومشاورات مع الإخوة الوسطاء والأصدقاء، للتوصل لموقف مسؤول في التعامل مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبعد دراسة مستفيضة، فقد اتخذت الحركة قرارها، وسلمت للإخوة الوسطاء ردها التالي :

تقدر حركة المقاومة الإسلامية حماس الجهود العربية والإسلامية والدولية وجهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فوراً ورفض احتلال القطاع ورفض تهجير شعبنا الفلسطيني منه.

-و في إطار ذلك وبما يحقق وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع، تعلن الحركة عن موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، وفي هذا السياق تؤكد الحركة استعدادها للدخول فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك.

- كما تجدد الحركة موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستناداً للدعم العربي والإسلامي.

- ما ورد في مقترح الرئيس ترامب من قضايا أخرى تتعلق بمستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة فإنَ هذا مرتبط بموقف وطني جامع واستناداً إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، ويتم مناقشتها من خلال إطار وطني فلسطيني جامع ستكون حماس من ضمنه وستسهم فيه بكل مسؤولية).