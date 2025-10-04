الجبايات في الضالع: مئات الملايين تذهب في مهب الريح!" تفاصيل صادمة تحذير أممي من انهيار إجراءات البنك المركزي في عدن: الاقتصاد اليمني مهدد اشتعال ليلة جديدة من الحرب الجوي .. طائرات مسيرة تشل مطار ميونيخ في أكبر دولة غربية المنتخب السعودي يتوج بكأس الخليج تحت 17 سنة موسى أبو مرزوق يكشف لمن ستسلم حركة حماس سلاحها صفقة المسيّرات بين كييف وواشنطن تُربك موسكو وتفتح جبهة تكنولوجية جديدة خطة ترامب بشأن غزة.. هذه البنود لم تقبلها حركة حماس بعد رد حماس.. إسرائيل تعلن استعدادها لتنفيذ المرحلة الأولى في خطة ترامب لإنهاء الحرب أسعار الذهب في السعودية تشتعل وسط ترقب المستثمرين «ارتفاع غير مسبوق لعيار 24» هولندا توجه دعوة للاتحاد الأوروبي بخصوص تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية
حذر تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة من أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي في عدن لتحسين قيمة العملة المحلية قد تنهار سريعاً إذا لم يتم تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.
وأوضح التقرير أن انخفاض قيمة الريال اليمني وارتفاع الأسعار سيشكلان تهديدات مستمرة على استقرار الاقتصاد، في ظل العجز التجاري ونقص العملات الأجنبية.
وأشار التقرير إلى أن المكاسب المؤقتة التي حققها البنك المركزي في استقرار سعر الريال قد تزول إذا لم تُتخذ إجراءات جذرية لمعالجة التحديات الاقتصادية العميقة.
ولفت إلى أن القوة الشرائية للأسر في المناطق الخاضعة للحوثيين ما تزال محدودة بسبب انهيار الأجور وضعف التوقعات الزراعية، مما يعزز مخاطر تفاقم الأزمة الغذائية.
وكان البنك المركزي قد اتخذ مؤخراً سلسلة من القرارات لتنظيم سوق الصرافة، بما في ذلك إغلاق منشآت غير مرخصة وفرض قيود على المعاملات غير القانونية، في محاولة لتثبيت النظام المالي والحد من المضاربات التي تؤثر على سعر الريال اليمني.
كما يسعى البنك لإحكام الرقابة على القطاع المصرفي بعد تزايد المخالفات في أنشطة الصرافة.