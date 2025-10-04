تحذير أممي من انهيار إجراءات البنك المركزي في عدن: الاقتصاد اليمني مهدد

السبت 04 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -خاص

حذر تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة من أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي في عدن لتحسين قيمة العملة المحلية قد تنهار سريعاً إذا لم يتم تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.

وأوضح التقرير أن انخفاض قيمة الريال اليمني وارتفاع الأسعار سيشكلان تهديدات مستمرة على استقرار الاقتصاد، في ظل العجز التجاري ونقص العملات الأجنبية.

وأشار التقرير إلى أن المكاسب المؤقتة التي حققها البنك المركزي في استقرار سعر الريال قد تزول إذا لم تُتخذ إجراءات جذرية لمعالجة التحديات الاقتصادية العميقة.

ولفت إلى أن القوة الشرائية للأسر في المناطق الخاضعة للحوثيين ما تزال محدودة بسبب انهيار الأجور وضعف التوقعات الزراعية، مما يعزز مخاطر تفاقم الأزمة الغذائية.

وكان البنك المركزي قد اتخذ مؤخراً سلسلة من القرارات لتنظيم سوق الصرافة، بما في ذلك إغلاق منشآت غير مرخصة وفرض قيود على المعاملات غير القانونية، في محاولة لتثبيت النظام المالي والحد من المضاربات التي تؤثر على سعر الريال اليمني.

كما يسعى البنك لإحكام الرقابة على القطاع المصرفي بعد تزايد المخالفات في أنشطة الصرافة.