اشتعال ليلة جديدة من الحرب الجوي .. طائرات مسيرة تشل مطار ميونيخ في أكبر دولة غربية

السبت 04 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

أعلن مطار ميونيخ، السبت، تأجيل رحلات جوية في أعقاب رصد عدة طائرات مسيرة خلال الليل.

وجاء في تنويه على موقع المطار: "بسبب رصد طائرات مسيرة، تأخر بدء عمليات الطيران في 4 أكتوبر 2025. نطلب من جميع المسافرين التحقق من حالة رحلاتهم على الموقع الإلكتروني لشركة الطيران قبل الوصول إلى المطار".

وعلّقت هيئة مراقبة الحركة الجوية الألمانية عمليات الطيران، الجمعة، لليلة الثانية على التوالي كإجراء احترازي بعد رصد طائرتين مسيرتين.

وتُجري الشرطة تحقيقات في الحادثتين. وأكد مطار ميونيخ أنه عند رصد طائرة مسيرة، فإن سلامة المسافرين تكون لها الأولوية القصوى.

وأضاف المطار أن 46 رحلة جوية لم تتمكن من المغادرة، بينما تم تحويل مسار 23 رحلة قادمة، وإلغاء 12 رحلة إلى ميونيخ، ما أثر على حوالي 6500 مسافر.

وعلى غرار الليلة السابقة، تعاون مطار ميونيخ مع شركات الطيران لتوفير احتياجات المسافرين في الصالات، حيث تم وضع أسرّة تخييم، وتوزيع بطانيات ومشروبات ووجبات خفيفة، وفقا للمطار.

وجاء إغلاق المطار، الجمعة، بعد رصد طائرة مسيرة فوق منشأة قريبة للجيش الألماني، وبعد رصد طائرات مسيرة في المطار، ما أدى إلى توقف العمليات، الخميس، وتعطيل حركة آلاف المسافرين