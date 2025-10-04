المنتخب السعودي يتوج بكأس الخليج تحت 17 سنة موسى أبو مرزوق يكشف لمن ستسلم حركة حماس سلاحها صفقة المسيّرات بين كييف وواشنطن تُربك موسكو وتفتح جبهة تكنولوجية جديدة خطة ترامب بشأن غزة.. هذه البنود لم تقبلها حركة حماس بعد رد حماس.. إسرائيل تعلن استعدادها لتنفيذ المرحلة الأولى في خطة ترامب لإنهاء الحرب أسعار الذهب في السعودية تشتعل وسط ترقب المستثمرين «ارتفاع غير مسبوق لعيار 24» هولندا توجه دعوة للاتحاد الأوروبي بخصوص تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية إسطنبول تحتضن مؤتمرًا يمنيًا طموحاً: باحثون وخبراء يسعون لرسم ملامح خريطة الإنقاذ الوطني تقرير أممي يحذر: إجراءات البنك المركزي بعدن مهددة بالانهيار لهذا السبب الحكومة اليمنية تطالب العالم بكسر الحصار على تصدير النفط في أحد المحافل الأممية
توج المنتخب السعودي بلقب بطولة كأس الخليج تحت 17 سنة قطر 2025، بعد فوزه على المنتخب الإماراتي بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت في استاد حمد الكبير في الدوحة، قطر.
وفرض المنتخب السعودي سيطرته على مجريات اللقاء من بدايته حيث سجل اللاعب عبد العزيز الفواز الهدف الأول للأخضر في الدقيقة 18 من الشوط الأول، وقبل نهاية الشوط الأول، أضاف عبد الرحمن السفياني الهدف الثاني في الدقيقة 45، ليعزز تقدم المنتخب السعودي ويضع قدمه على منصة التتويج، وسط أداء منظم وحماسي من لاعبي الفريق.
وحصل عبد العزيز الفواز على جائزة رجل المباراة في النهائي، بعد مساهمته الكبيرة في فوز الأخضر باللقب، وتسجيله هدفًا وظهوره بمستوى مميز طوال اللقاء.
واستضافت قطر البطولة الخليجية للناشئين في الفترة من 20 إيلول / سبتمبر وحتى 3 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث تعتبر هذه النسخة الأولى التي تقام تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.
ومع اختتام البطولة، قال الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم جاسم سلطان الرميحي: "شهدنا خلال الأسبوعين الماضيين مواهب كروية واعدة من الشباب الناشئين من منطقة الخليج، ونتقدم بالتهاني للمنتخب السعودي الفائز بالكأس، وبالشكر الجزيل للمنتخبات المشاركة التي ساهمت في نجاح الحدث الرياضي."
وتعد كأس الخليج تحت 17 سنة قطر 2025 أولى البطولات التي تستضيفها قطر هذا الشتاء، حيث تستضيف الدولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™، التي ستقام في الفترة من 3 إلى 27 تشرين الثاني / نوفمبر في مجمع المسابقات في أسباير زون، بمشاركة 48 منتخباً بما فيهم المنتخب القطري، ممثل الدولة المضيفة، ومنتخبي السعودية والإمارات، إضافة إلى النسخة الثانية من كأس العرب التي تقام في الفترة من 1 إلى 18 كانون الأول / ديسمبر.
كما تستضيف قطر كأس الخليج تحت 23 سنة قطر 2025 في الفترة من 4 إلى 16 كانون الأول / ديسمبر، وكأس القارات للأندية FIFA قطر 2025™، في 10 و13 و17 كانون الأول / ديسمبر