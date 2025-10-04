موسى أبو مرزوق يكشف لمن ستسلم حركة حماس سلاحها

السبت 04 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 135

قال القيادي في حماس موسى أبو مرزوق إن الحركة وافقت على تصور إقليمي ودولي قدمته مصر ويشمل أجوبة بشأن السلام والمستقبل.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية، إن حماس ستسلم السلاح للدولة الفلسطينية القادمة ومن يحكم غزة سيكون بيده السلاح.

وأوضح، "وافقنا على الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعناوينها الرئيسة كمبدأ وتطبيقها يحتاج لتفاوض".

كما عبر عن تقدير الحركة للجهود العربية والإسلامية والدولية وجهود الرئيس ترامب لوقف الحرب وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فورا، مبينا أنه من غير الممكن تطبيق الخطة دون تفاوض.

وشدد أبو مرزوق، أن على الولايات المتحدة النظر بإيجابية لمستقبل الشعب الفلسطيني، مبينا أن النقاط التي تعني الحركة في خطة ترامب تعاملنا معها بإيجابية.

وأشار إلى أن حماس حركة تحرر وطني وتعريف الإرهاب في الخطة لا يمكن أن يطبق عليها، موضحا أن كل التفاصيل المتعلقة بقوة حفظ السلام تحتاج إلى تفاهمات وتوضيح.

وتابع، أن الأولوية لوقف الحرب والمجازر ومن هذه الزاوية تعاملنا بإيجابية مع الخطة، لافتا إلى أن تسليم الأسرى والجثامين خلال 72 ساعة أمر نظري وغير واقعي بالظرف الحالي.

كما أكد القيادي في حماس، أن الحركة ستدخل في تفاوض بشأن كل القضايا المتعلقة بالحركة والسلاح.

وشدد على أن هنا توافقا وطنيا على تسليم إدارة غزة لمستقلين ومرجعية ذلك السلطة الفلسطينية، موضحا أن رسم مستقبل الشعب مسألة وطنية لا تقرر فيها حماس وحدها.

وأعلنت حركة حماس الجمعة رسميا أنها سلمت الوسطاء ردها على خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشأن وقف الحرب في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان لها، إنها وافقت على خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، وفي إطار ذلك "تعلن موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل".

وأكدت الحركة "استعدادها للدخول فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك، كما جددت موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستناداً للدعم العربي والإسلامي".

وشددت على أن "ما ورد في مقترح الرئيس ترامب من قضايا أخرى تتعلق بمستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة، فإنَ هذا مرتبط بموقف وطني جامع واستناداً إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، ويتم مناقشتها من خلال إطار وطني فلسطيني جامع ستكون حماس من ضمنه وستسهم فيه بكل مسؤولية