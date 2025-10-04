صفقة المسيّرات بين كييف وواشنطن تُربك موسكو وتفتح جبهة تكنولوجية جديدة

السبت 04 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

تحولات نوعية في الحرب الأوكرانية وبوتين يتوعد بردّ «قوي» على عسكرة أوروبا تشهد الحرب في أوكرانيا تطوراً نوعياً مع تحرك وفد أوكراني إلى واشنطن للتفاوض على اتفاق غير مسبوق بشأن تكنولوجيا الطائرات المسيّرة، في خطوة يُعتقد أنها قد تُغيّر موازين القوى في مواجهة روسيا.

فبحسب مصادر أوكرانية، تسعى كييف لعقد صفقة تمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى تقنيات الطائرات المسيّرة التي طوّرتها خلال الحرب، مقابل دعم مالي أو شراكات صناعية، وهو ما قد يجعل أوكرانيا شريكاً تكنولوجياً رئيسياً لواشنطن في ميدان الحروب الحديثة.

ويرى خبراء عسكريون أن أوكرانيا أصبحت «مختبراً عملياً» لتطوير أسلحة الجيل الجديد، بعد إنتاجها أكثر من مليوني طائرة مسيّرة خلال عام واحد بتكلفة منخفضة، فيما تسعى شركات غربية لإنشاء مصانع لتلك الطائرات داخل أوروبا بدعم حكومي.

في المقابل، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من «عسكرة أوروبا» وتعهد برد قوي، منتقداً خطط الولايات المتحدة لتزويد كييف بصواريخ «توماهوك»، معتبراً أن ذلك «تصعيد جديد بين موسكو وواشنطن».

كما توعد باتخاذ إجراءات مضادة إذا واصلت الدول الأوروبية تعزيز قدراتها العسكرية.

يأتي ذلك بينما صعّدت كييف من هجماتها بالطائرات المسيّرة على منشآت النفط والطاقة الروسية، مدعومة بمعلومات استخباراتية أميركية، وهو ما اعتبرته موسكو تهديداً مباشراً لأمنها القومي.

ويرى مراقبون أن الحرب تتجه إلى مرحلة استنزاف طويلة، تجمع بين المواجهة الميدانية والسباق التكنولوجي، في وقت تراهن فيه أوكرانيا على الابتكار والدعم الغربي، بينما يحاول الكرملين الصمود تحت ضغط العقوبات والضربات المتزايدة.