أسعار الذهب في السعودية تشتعل وسط ترقب المستثمرين «ارتفاع غير مسبوق لعيار 24»

الجمعة 03 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 174





شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، استقرارًا نسبيًا مقارنة بتعاملات الأيام الماضية، حيث يواصل المعدن الأصفر جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين في ظل حالة من الترقب للتطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها المباشر على السوق المحلية.

يُعد الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات التقلبات الاقتصادية، وهو ما يجعله محط أنظار المستثمرين الذين يبحثون عن طرق للحفاظ على قيمة مدخراتهم، وفي هذا السياق، نستعرض آخر تحديثات أسعار الذهب في السوق السعودي وتأثير العوامل العالمية عليها.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

اسعار الذهب تتغير ويتم تحديثها بصفه يوميه في المملكه العربيه السعوديه تبعا الاسعار العالميه حيث يتابع العديد من الاشخاص هذه الاسعار مشاكل دوري بالاضافه الى انها تختلف من سعر عيار الى اخر ياتي الاعلى منها سعرا وهو عيار 24 الى الاقل سعرا وهو عيار 12 حيث جاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

عيار 24: 468.00 ريال.

عيار 22: 370.75 ريال.

عيار 21: 409.50 ريال.

عيار 18: 333.25 ريال.

عيار 14: 236.00 ريال.

عيار 12: 202.25 ريال.

الأونصة بالريال: 12,580.50 ريال.

الجنيه الذهب: 3,276.00 ريال.

الأونصة بالدولار: 3,356.38 دولار.

ويأتي هذا الاستقرار في وقت يتابع فيه المتعاملون حركة الذهب عالميًا، باعتباره الملاذ الآمن في أوقات الأزمات الاقتصادية.

تأثيرات الأسعار العالمية على سوق الذهب السعودي

على الصعيد العالمي، تراجعت عقود الذهب الأمريكية تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% لتسجل 3,891.40 دولار ويعكس هذا التراجع الحذر الذي يسيطر على الأسواق مع ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة والتوترات السياسية التي تؤثر على توجهات السوق.

الوضع الاقتصادي الأمريكي وتأثيره على أسعار الذهب

أظهرت بيانات حديثة أن التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي تراجع بمقدار 32 ألف وظيفة خلال شهر سبتمبر، وذلك بعد مراجعة بيانات أغسطس التي سجلت انخفاضًا طفيفًا بلغ 3 آلاف وظيفة فقط هذا التراجع يعكس تباطؤًا في سوق العمل الأمريكية، الأمر الذي يضغط بدوره على أسعار الذهب العالمية وفي تطور آخر، أغلقت الحكومة الأمريكية معظم عملياتها بسبب تعثر التوصل إلى اتفاق بين الكونجرس والبيت الأبيض بشأن تمويل الإنفاق، ما يهدد آلاف الوظائف الفيدرالية ويزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي.

تلك التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة تلقي بظلالها على الأسواق العالمية، مما يجعل الذهب خيارًا استثماريًا جذابًا للمستثمرين.

نظرة مستقبلية على أسعار الذهب في السعودية

يؤكد استقرار سعر الذهب في السوق السعودية أنه يظل مرآة للتغيرات العالمية، إذ تتأثر الأسعار المحلية بشكل مباشر بالتقلبات الدولية في سعر الأونصة والدولار وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتوترة عالميًا، يظل الذهب أحد أهم الخيارات الاستثمارية التي يلجأ إليها الأفراد والمؤسسات للحفاظ على قيمة أصولهم.