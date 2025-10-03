هولندا توجه دعوة للاتحاد الأوروبي بخصوص تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية

الجمعة 03 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 65

دعت هولندا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على ميليشيا الحوثي وتصنيفها "منظمة إرهابية"، وذلك عقب إعلان الجماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف السفينة الهولندية "مينيرفاجراخت" في خليج عدن.

وقالت وزارة الخارجية الهولندية في بيان إن "الحوثيين يشكلون منذ فترة طويلة تهديدًا خطيرًا لحرية الملاحة".

ويأتي هذا التطور بعد أن كثف الحوثيون منذ عام 2023 هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر، مستهدفين سفنًا يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل، بدعوى التضامن مع الفلسطينيين في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي حال قرر الاتحاد الأوروبي إدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب الخاصة به، والتي تضم حاليًا 13 فردًا و22 كيانًا، فإن ذلك سيترتب عليه فرض عقوبات اقتصادية وتجميد الأموال والأصول التابعة للجماعة.

وكانت الحكومة اليمنية قد دعت الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية بعد هجوم حوثي استهدف سفينة هولندية في خليج عدن.

وأكد وزير الإعلام معمر الإرياني، أن الهجوم الحوثي يجسد من جديد حجم التهديد الذي تمثله هذه المليشيا، ليس فقط على أمن اليمن، وإنما على الاستقرار الإقليمي والدولي، وأمن وسلامة الملاحة.

وأشار إلى أن استمرار التراخي الدولي تجاه جرائم مليشيا الحوثي ستكون له نتائج كارثية تتجاوز ما يشهده العالم اليوم، لافتا إلى أن الحوثيين أداة بيد النظام الإيراني لتنفيذ أجندته التخريبية في المنطقة.

وأفادت العملية الأوروبية في البحر الأحمر والشركة المشغلة لسفينة الشحن التي ترفع علم هولندا أن النيران لا تزال مندلعة على متن السفينة التي جنحت في خليج عدن بعد هجوم حوثي.

وقالت عملية أسبيدس إن معظم أفراد الطاقم، بمن فيهم أحد البحاران المصابان لكن حالته مستقرة، تم نقلهم إلى فرقاطتين يونانية وفرنسية إلى جيبوتي.

وأضافت الشركة المشغلة للسفينة ومقرها أمستردام إن "مينيرفاجراخت" كانت تبحر قبالة سواحل جيبوتي وعلى متنها طاقم من تسعة عشر فردا، ومن دون حمولة عندما وقع الانفجار.