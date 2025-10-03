هولندا توجه دعوة للاتحاد الأوروبي بخصوص تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية إسطنبول تحتضن مؤتمرًا يمنيًا طموحاً: باحثون وخبراء يسعون لرسم ملامح خريطة الإنقاذ الوطني تقرير أممي يحذر: إجراءات البنك المركزي بعدن مهددة بالانهيار لهذا السبب الحكومة اليمنية تطالب العالم بكسر الحصار على تصدير النفط في أحد المحافل الأممية محمد بن زايد يلتقي رئيس وزراء اليمن.. تفاصيل اللقاء واهم الملفات التي تمت مناقشتها .. عاجل وزير التخطيط والتعاون الدولي: الحوثيون يحولون المساعدات الإنسانية الى موارد لتمويل لحرب وزير الدفاع: إيران تغرق اليمن بالمخدرات والسلاح والبحر الأحمر تحت تهديد الحوثي. الدوري الإنجليزي يدرس استبدال قواعد "الربح والاستدامة" بنظام جديد يتماشى مع اللوائح الأوروبية الفيفا يراوغ في ملعب السياسة .. إنفانتينو: كرة القدم لا تحل الصراعات لكنها تنقل رسالة السلام أردوغان يعلن عن موقفه من اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود المتوجه إلى غزة
دعت هولندا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على ميليشيا الحوثي وتصنيفها "منظمة إرهابية"، وذلك عقب إعلان الجماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف السفينة الهولندية "مينيرفاجراخت" في خليج عدن.
وقالت وزارة الخارجية الهولندية في بيان إن "الحوثيين يشكلون منذ فترة طويلة تهديدًا خطيرًا لحرية الملاحة".
ويأتي هذا التطور بعد أن كثف الحوثيون منذ عام 2023 هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر، مستهدفين سفنًا يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل، بدعوى التضامن مع الفلسطينيين في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.
وفي حال قرر الاتحاد الأوروبي إدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب الخاصة به، والتي تضم حاليًا 13 فردًا و22 كيانًا، فإن ذلك سيترتب عليه فرض عقوبات اقتصادية وتجميد الأموال والأصول التابعة للجماعة.
وكانت الحكومة اليمنية قد دعت الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية بعد هجوم حوثي استهدف سفينة هولندية في خليج عدن.
وأكد وزير الإعلام معمر الإرياني، أن الهجوم الحوثي يجسد من جديد حجم التهديد الذي تمثله هذه المليشيا، ليس فقط على أمن اليمن، وإنما على الاستقرار الإقليمي والدولي، وأمن وسلامة الملاحة.
وأشار إلى أن استمرار التراخي الدولي تجاه جرائم مليشيا الحوثي ستكون له نتائج كارثية تتجاوز ما يشهده العالم اليوم، لافتا إلى أن الحوثيين أداة بيد النظام الإيراني لتنفيذ أجندته التخريبية في المنطقة.
وأفادت العملية الأوروبية في البحر الأحمر والشركة المشغلة لسفينة الشحن التي ترفع علم هولندا أن النيران لا تزال مندلعة على متن السفينة التي جنحت في خليج عدن بعد هجوم حوثي.
وقالت عملية أسبيدس إن معظم أفراد الطاقم، بمن فيهم أحد البحاران المصابان لكن حالته مستقرة، تم نقلهم إلى فرقاطتين يونانية وفرنسية إلى جيبوتي.
وأضافت الشركة المشغلة للسفينة ومقرها أمستردام إن "مينيرفاجراخت" كانت تبحر قبالة سواحل جيبوتي وعلى متنها طاقم من تسعة عشر فردا، ومن دون حمولة عندما وقع الانفجار.