إسطنبول تحتضن مؤتمرًا يمنيًا طموحاً: باحثون وخبراء يسعون لرسم ملامح خريطة الإنقاذ الوطني

في خطوة نوعية تهدف إلى بلورة رؤى تنموية مستنيرة، أعلنت مؤسسة توكل كرمان عن تنظيم مؤتمر "الباحثين والخبراء اليمنيين" في مدينة إسطنبول خلال الفترة من 11 إلى 12 أكتوبر 2025، بمشاركة نخبة من أبرز الباحثين والأكاديميين والخبراء من داخل اليمن وخارجه.
يهدف المؤتمر إلى مناقشة التحديات التنموية الكبرى التي تواجه اليمن في مجالات الصحة، التعليم، الهوية الوطنية، البيئة، الغذاء، والاقتصاد، والخروج بتوصيات عملية قائمة على أسس علمية تساهم في صياغة سياسات تنموية مستنيرة.
وتسعى مؤسسة توكل كرمان من خلال هذا المؤتمر إلى إنشاء فضاء معرفي مستقل، يحد من الاستقطاب، ويرتقي بالحوار العام نحو الأطر البحثية، بما يوفر مادة مرجعية موثوقة يستفيد منها صانعو القرار والمهتمون بالشأن اليمني.
كما يتطلع المؤتمر إلى تعزيز التواصل بين الكفاءات اليمنية في الداخل والخارج، وبناء منصة معلوماتية مستدامة تخدم الباحثين، وتسهم في ترسيخ منهجية العمل الطوعي والمعرفي من أجل مستقبل أفضل لليمن.
ويأتي هذا المؤتمر امتدادًا لسلسلة من الفعاليات المهمة والمؤثرة التي نظمتها المؤسسة خلال السنوات الماضية، من بينها: مؤتمر أبعاد الأزمة الإنسانية وآمال السلام، ومؤتمر يمن ما بعد الحرب: رؤية استشرافية، ومؤتمر نحو سلام وديمقراطية مستدامين في اليمن.
وسيشهد المؤتمر سبع جلسات رئيسية تغطي المحاور التالية:
