تقرير أممي يحذر: إجراءات البنك المركزي بعدن مهددة بالانهيار لهذا السبب

حذر تقرير أممي من انهيار إجراءات البنك المركزي في عدن لتحسين قيمة العملة المحلية، في حال عدم تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لمعالجة عجز التجارة ونقص العملات الأجنبية. وأوضح تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة أن استمرار انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار سيشكلان مخاطر مستمرة، ما لم تُتخذ إجراءات إضافية، مؤكدًا أن توقعات الأمن الغذائي في اليمن مقلقة للغاية، مع توقع استمرار التحديات الكبيرة. وبيّن أن القوة الشرائية للأسر في المناطق الخاضعة للحوثيين تظل محدودة بسبب انهيار الأجور والتوقعات الزراعية الضعيفة، حيث يُتوقع أن تتفاقم مخاطر الأمن الغذائي. وكان البنك قد أصدر، خلال الأسابيع الماضية، سلسلة من القرارات لتنظيم سوق الصرافة، شملت إغلاق منشآت غير مرخصة، وفرض قيود على تعاملات غير قانونية، بهدف تعزيز استقرار النظامين المالي والنقدي، والحد من المضاربات التي تؤثر على سعر العملة المحلية. ويسعى البنك المركزي إلى إحكام الرقابة على القطاع المصرفي، عقب تزايد الشكاوى من مخالفات واسعة في أنشطة الصرافة، من بينها المضاربة بأسعار العملات، وتمويل أنشطة غير مشروعة، وهو ما ساهم في تقلبات حادة في سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.