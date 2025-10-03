إسطنبول تحتضن مؤتمرًا يمنيًا طموحاً: باحثون وخبراء يسعون لرسم ملامح خريطة الإنقاذ الوطني تقرير أممي يحذر: إجراءات البنك المركزي بعدن مهددة بالانهيار لهذا السبب الحكومة اليمنية تطالب العالم بكسر الحصار على تصدير النفط في أحد المحافل الأممية محمد بن زايد يلتقي رئيس وزراء اليمن.. تفاصيل اللقاء واهم الملفات التي تمت مناقشتها .. عاجل وزير التخطيط والتعاون الدولي: الحوثيون يحولون المساعدات الإنسانية الى موارد لتمويل لحرب وزير الدفاع: إيران تغرق اليمن بالمخدرات والسلاح والبحر الأحمر تحت تهديد الحوثي. الدوري الإنجليزي يدرس استبدال قواعد "الربح والاستدامة" بنظام جديد يتماشى مع اللوائح الأوروبية الفيفا يراوغ في ملعب السياسة .. إنفانتينو: كرة القدم لا تحل الصراعات لكنها تنقل رسالة السلام أردوغان يعلن عن موقفه من اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود المتوجه إلى غزة إسرائيل تكشف مصير الناشطين الذين كانوا على متن سفن أسطول الصمود بعد اعتقالهم
رفعت الحكومة اليمنية صوتها عبر خطاب مباشر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف مطالبة المجتمع الدولي بأن يكفّ عن المجاملات ويبدأ بالتحرك الجاد.
الحكومة طالبت بتمكينها من تصدير النفط فوراً، كخطوة أولى نحو تخفيف المعاناة، وتحقيق العدالة، وبناء مستقبل آمن لليمنيين. فبدون النفط، لا إصلاح، ولا تنمية، ولا حتى قدرة على مواجهة الانتهاكات المتصاعدة.
نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، محمد باسردة، لم يكتفِ بالتنديد، بل طالب بدعم فني عاجل، ومساعدة تقنية حقيقية، لتمكين الحكومة من استعادة عافيتها الاقتصادية، وعلى رأس ذلك استئناف تصدير النفط، الذي يمثل شريان الحياة لليمنيين، ومفتاح الاستقرار في بلد أنهكته الحرب والفساد.
الحكومة شددت على أن استمرار منع تصدير النفط لا يعني فقط حرمان الدولة من مواردها، بل يعني أيضاً تعميق الأزمة الإنسانية، وعرقلة جهود الإصلاح، وتكريس الفوضى التي تغذيها الميليشيا عبر الجبايات، والتجنيد القسري، وقمع الإعلام، وملاحقة المدافعين عن الحقوق.
وفي الوقت الذي تلتزم فيه الحكومة بالهدنة الإنسانية، تواصل جماعة الحوثي خرقها، وتفرض واقعاً قمعياً على الأرض، من إعدامات صورية إلى حصار الطرقات، إلى اختطاف موظفي المنظمات الدولية، في مشهد يعكس رفضاً صريحاً لأي تهدئة أو حل سياسي.
وأضافت الحكومة«لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان بينما ميليشيا الحوثي تخنق البلاد، وتمنع تصدير النفط، وتواصل اعتقال المدنيين والعاملين في المجال الإنساني بلا رادع».