محمد بن زايد يلتقي رئيس وزراء اليمن.. تفاصيل اللقاء واهم الملفات التي تمت مناقشتها .. عاجل

الجمعة 03 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

التقى اليوم الجمعة في قصر الشاطئ بأبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم بن بريك، حيث ناقشا العلاقات بين البلدين وآفاق تطويرها، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في اليمن وجهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والخدمية وإعادة بناء مؤسسات الدولة. اللقاء سلط الضوء أيضاً على الدعم الإماراتي المستمر لليمن في مختلف المجالات.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة، وأكدوا على أهمية العمل المشترك لمواجهتها، بما في ذلك مكافحة تهديدات مليشيا الحوثي للملاحة الدولية وأمن المنطقة. كما تم التطرق لفرص تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين اليمن والإمارات.

من جانبه، أكد سالم بن بريك تقدير اليمن لدور الإمارات في دعم الاقتصاد الوطني والمشاريع الحيوية، مشيراً إلى أن دعمها لم يكن مجرد موقف سياسي، بل تجسيداً لشراكة فعلية على الأرض، سواء في البنية التحتية أو القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والطاقة والموانئ والمطارات. وأكد أن اليمنيين لن ينسوا وقوف الإمارات والسعودية إلى جانبهم في أصعب اللحظات لمواجهة تهديدات مليشيا الحوثي.

كما استعرض رئيس الوزراء اليمني أمام الشيخ محمد بن زايد آخر مستجدات الوضع الداخلي، والنجاحات التي حققتها الحكومة في كبح التضخم وتحسين سعر صرف العملة، مع التركيز على الحاجة لمزيد من الدعم الدولي لتعزيز هذه الإنجازات.

من جهته، عبّر الشيخ محمد بن زايد عن تمنياته بالتوفيق لقيادة الحكومة اليمنية، مؤكدًا استمرار دعم الإمارات لكل ما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية للشعب اليمني، مشيدًا بجهود الحكومة في التعامل مع الظروف الاستثنائية.

وحضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين، بينهم نائب رئيس الدولة الشيخ منصور بن زايد، ونائب رئيس ديوان الرئاسة الشيخ حمدان بن محمد بن زايد، ومستشار رئيس الإمارات محمد بن حمد بن طحنون، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي.