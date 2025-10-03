وزير التخطيط والتعاون الدولي: الحوثيون يحولون المساعدات الإنسانية الى موارد لتمويل لحرب وزير الدفاع: إيران تغرق اليمن بالمخدرات والسلاح والبحر الأحمر تحت تهديد الحوثي. الدوري الإنجليزي يدرس استبدال قواعد "الربح والاستدامة" بنظام جديد يتماشى مع اللوائح الأوروبية الفيفا يراوغ في ملعب السياسة .. إنفانتينو: كرة القدم لا تحل الصراعات لكنها تنقل رسالة السلام أردوغان يعلن عن موقفه من اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود المتوجه إلى غزة إسرائيل تكشف مصير الناشطين الذين كانوا على متن سفن أسطول الصمود بعد اعتقالهم مصلحة الجمارك تنفذ خطة تنظيم الواردات وتسهل دخول البضائع وتكشف عن واردات بقيمة 700 مليون دولار خلال 50 يوماً الذهب يحقق قفزات تاريخية ويواصل تحطيم الأرقام القياسية ويقترب من 3000 دولار ,, الجديد في أسعار الذهب أجهزة الأمن تنجح في إحباط خطة حوثية لطباعة عملة مزوّرة لضرب الاقتصاد اليمني وتضبط طابعات متطورة قبل وصولها للمليشيا جرائم الاختطافات تزدهر في مناطق مليشيا الحوثي والرعب يسيطر على شوارع وأزقة محافظة إب
في لقاء عُقد في العاصمة الأردنية عمّان، ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب مع مسؤولين أمميين مستجدات الوضع الاقتصادي وجهود إحلال السلام في اليمن.
باذيب قال إن الحوثيين ما يزالون العقبة الأكبر أمام أي جهود للسلام، متهماً إياهم بتحويل المساعدات الإنسانية إلى خدمة الأجندات العسكرية، وبناء شبكة مصالح اقتصادية تدر عليهم مليارات الريالات في قطاعات النفط والتجارة والمصارفة. وأوضح أن تلك الممارسات ساهمت في ضرب الاقتصاد الوطني، خصوصاً بعد استهداف السفن النفطية عام 2022، الأمر الذي حرم الدولة من أكثر من 65% من إيراداتها.
وأشار الوزير إلى أهمية قطاع الاتصالات والتقنية كأحد محركات الاقتصاد الجديد وفرص العمل، داعياً إلى استثمارات في البنية الرقمية لتواكب اليمن أهداف التنمية المستدامة. كما أكد أن الحكومة بدأت بتنفيذ خطة عاجلة للعامين 2025 – 2026 لتحقيق الاستقرار المالي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.
وطالب باذيب المجتمع الدولي بدعم جهود إعادة الإعمار وتلبية تطلعات اليمنيين للسلام والتنمية، فيما شدد المسؤولون الأمميون على وقوف المجتمع الدولي إلى جانب اليمن وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي.