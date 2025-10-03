وزير التخطيط والتعاون الدولي: الحوثيون يحولون المساعدات الإنسانية الى موارد لتمويل لحرب وزير الدفاع: إيران تغرق اليمن بالمخدرات والسلاح والبحر الأحمر تحت تهديد الحوثي. الدوري الإنجليزي يدرس استبدال قواعد "الربح والاستدامة" بنظام جديد يتماشى مع اللوائح الأوروبية الفيفا يراوغ في ملعب السياسة .. إنفانتينو: كرة القدم لا تحل الصراعات لكنها تنقل رسالة السلام أردوغان يعلن عن موقفه من اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود المتوجه إلى غزة إسرائيل تكشف مصير الناشطين الذين كانوا على متن سفن أسطول الصمود بعد اعتقالهم مصلحة الجمارك تنفذ خطة تنظيم الواردات وتسهل دخول البضائع وتكشف عن واردات بقيمة 700 مليون دولار خلال 50 يوماً الذهب يحقق قفزات تاريخية ويواصل تحطيم الأرقام القياسية ويقترب من 3000 دولار ,, الجديد في أسعار الذهب أجهزة الأمن تنجح في إحباط خطة حوثية لطباعة عملة مزوّرة لضرب الاقتصاد اليمني وتضبط طابعات متطورة قبل وصولها للمليشيا جرائم الاختطافات تزدهر في مناطق مليشيا الحوثي والرعب يسيطر على شوارع وأزقة محافظة إب
حذّر وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري من تصاعد الخطر الحوثي على الملاحة الدولية، مؤكداً أن البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن باتت ساحة مكشوفة أمام هجمات المليشيات المدعومة من إيران.
وخلال لقائه السفيرة الفرنسية كاثرين قوم كمون والملحق العسكري الجديد عبدالقادر عبدالله، أشار الداعري إلى الهجوم الأخير على سفينة هولندية، معتبراً أن هذه الحوادث ستتكرر ما لم يتم دعم القوات اليمنية لاستعادة الدولة وكسر المشروع الإيراني.
وكشف الوزير عن محاولات حوثية متواصلة لإغراق اليمن والمنطقة بالمخدرات، مشيراً إلى إنشاء معامل تصنيع في مناطق سيطرتها، بينها معمل تم ضبطه مؤخراً في محافظة المهرة. كما أكد وجود تخادم بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية بهدف ضرب الاستقرار في المناطق المحررة.
الداعري شدد على أن القوات المسلحة "جاهزة لمعركة التحرير"، في وقت جددت فرنسا تأكيدها الوقوف إلى جانب اليمن ومجلس القيادة الرئاسي حتى تحقيق السلام.