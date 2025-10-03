آخر الاخبار

وزير الدفاع: إيران تغرق اليمن بالمخدرات والسلاح والبحر الأحمر تحت تهديد الحوثي.

الجمعة 03 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس
عدد القراءات 354

 

حذّر وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري من تصاعد الخطر الحوثي على الملاحة الدولية، مؤكداً أن البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن باتت ساحة مكشوفة أمام هجمات المليشيات المدعومة من إيران.

 

وخلال لقائه السفيرة الفرنسية كاثرين قوم كمون والملحق العسكري الجديد عبدالقادر عبدالله، أشار الداعري إلى الهجوم الأخير على سفينة هولندية، معتبراً أن هذه الحوادث ستتكرر ما لم يتم دعم القوات اليمنية لاستعادة الدولة وكسر المشروع الإيراني.

 

وكشف الوزير عن محاولات حوثية متواصلة لإغراق اليمن والمنطقة بالمخدرات، مشيراً إلى إنشاء معامل تصنيع في مناطق سيطرتها، بينها معمل تم ضبطه مؤخراً في محافظة المهرة. كما أكد وجود تخادم بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية بهدف ضرب الاستقرار في المناطق المحررة.

 

الداعري شدد على أن القوات المسلحة "جاهزة لمعركة التحرير"، في وقت جددت فرنسا تأكيدها الوقوف إلى جانب اليمن ومجلس القيادة الرئاسي حتى تحقيق السلام.

  
