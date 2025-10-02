آخر الاخبار

الدوري الإنجليزي يدرس استبدال قواعد "الربح والاستدامة" بنظام جديد يتماشى مع اللوائح الأوروبية الفيفا يراوغ في ملعب السياسة .. إنفانتينو: كرة القدم لا تحل الصراعات لكنها تنقل رسالة السلام أردوغان يعلن عن موقفه من اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود المتوجه إلى غزة إسرائيل تكشف مصير الناشطين الذين كانوا على متن سفن أسطول الصمود بعد اعتقالهم مصلحة الجمارك تنفذ خطة تنظيم الواردات وتسهل دخول البضائع وتكشف عن واردات بقيمة 700 مليون دولار خلال 50 يوماً الذهب يحقق قفزات تاريخية ويواصل تحطيم الأرقام القياسية ويقترب من 3000 دولار ,, الجديد في أسعار الذهب أجهزة الأمن تنجح في إحباط خطة حوثية لطباعة عملة مزوّرة لضرب الاقتصاد اليمني وتضبط طابعات متطورة قبل وصولها للمليشيا جرائم الاختطافات تزدهر في مناطق مليشيا الحوثي والرعب يسيطر على شوارع وأزقة محافظة إب حزب الإصلاح: العدالة الانتقالية ضرورة وطنية لا ترف سياسي… ولا مستقبل دون جبر الضرر وتخليد الذاكرة شرطة عدن تعلن ضبط خلية حوثية كانت في مهمة استقطاب الشباب للعمل لصالح المليشيات

أردوغان يعلن عن موقفه من اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود المتوجه إلى غزة

الخميس 02 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - رويترز
عدد القراءات 113

 

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس رفضه اعتراض إسرائيل لنحو 40 سفينة تحمل مساعدات ونشطاء أجانب كانت متجهة إلى غزة، معتبراً أن هذا التصرف يعكس عدم رغبة الحكومة الإسرائيلية في منح فرصة للسلام.

وأشار أمام مسؤولين من حزب العدالة والتنمية في أنقرة إلى أن تركيا تتخذ كافة الإجراءات لضمان سلامة المشاركين الأتراك في الأسطول وعدم تعرضهم لأي أذى.

 
إقراء أيضاً
إسرائيل تكشف مصير الناشطين الذين كانوا على متن سفن أسطول الصمود بعد اعتقالهم
أول أسطول الصمود لدولة عربية يعلن دخوله المياه الإقليمية لغزة ..تفاصيل
تصعيد إسرائيلي خطير في مدينة غزة.. والقصف يطارد النازحين وسط القطاع
إسرائيل تعترض أسطول الصمود… واحتجاجات عالمية تتصاعد
بشار الأسد ينجو من الموت في روسيا
سباق التسلح في الشرق الأوسط: السعودية في الصدارة بـ718 مليار دولار خلال عقد
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول