أردوغان يعلن عن موقفه من اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود المتوجه إلى غزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس رفضه اعتراض إسرائيل لنحو 40 سفينة تحمل مساعدات ونشطاء أجانب كانت متجهة إلى غزة، معتبراً أن هذا التصرف يعكس عدم رغبة الحكومة الإسرائيلية في منح فرصة للسلام.
وأشار أمام مسؤولين من حزب العدالة والتنمية في أنقرة إلى أن تركيا تتخذ كافة الإجراءات لضمان سلامة المشاركين الأتراك في الأسطول وعدم تعرضهم لأي أذى.