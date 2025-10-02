أردوغان يعلن عن موقفه من اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود المتوجه إلى غزة

الخميس 02 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - رويترز

عدد القراءات 113

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس رفضه اعتراض إسرائيل لنحو 40 سفينة تحمل مساعدات ونشطاء أجانب كانت متجهة إلى غزة، معتبراً أن هذا التصرف يعكس عدم رغبة الحكومة الإسرائيلية في منح فرصة للسلام.

وأشار أمام مسؤولين من حزب العدالة والتنمية في أنقرة إلى أن تركيا تتخذ كافة الإجراءات لضمان سلامة المشاركين الأتراك في الأسطول وعدم تعرضهم لأي أذى.